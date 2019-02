Le Nordik Blades a rendez-vous avec Coaticook

Asbestos (RL) - La série de repêchage en formule2 de 3 de la LRH entre Le Nordik Blades d’Asbestos et le JB de Daveluyville, afin d’officialiser le quatrième AS, se déroulait au cours de la dernière fin de semaine. Fort d’un premier gain de 5 à 2 acquis au domicile du JB le vendredi, le Nordik Blades se présenta confiant et gonflé à bloc devant ses partisans le lendemain.

Si la première rencontre avait laissé place à du jeu intense et robuste, le match numéro deux n’aura pas terni l’image de cette série en offrant du jeu serré, doté une fois de plus de superbes performances des gardiens en présence. Avec la marque 0 à 0 après 40 minutes de jeu, le JB se devait donc de tout donner face aux hôtes de la soirée, s’ils voulaient espérer prolonger leur saison et provoquer un duel ultime dimanche. Or malheureusement pour eux, Asbestos prit les choses en main dès les premiers instants de la troisième période, alors que Philippe Leroux inscrivit son premier des séries sur des passes d’Anthony Compagnat et de Samuel Ducharme. Le #88 Maxime Charland porta un dur coup aux visiteurs à la septième minute, en déjouant la vigilance du gardien Élie Houle, pour ainsi porter l’avance 2 à 0 en faveur du Nordik Blades.

Samuel Bradette, redonna un mince espoir aux siens en réduisant la marque avec moins de 46 secondes à jouer, mais les locaux ont finalement tenu le coup, signant ainsi une deuxième victoire de suite et s’assurant par le fait même de son laissez-passer pour la demi-finale face aux champions de la saison régulière, le Dynamik de Coaticook. Malgré qu’Asbestos ressort gagnant de cette série, des ajustements en défensive seront assurément nécessaires en prévision de la prochaine ronde, car la troupe asbestrienne aura accordé 92 lancers au total lors de ces deux rencontres, selon les statistiques officielles de la ligue, comparativement à 65 de leur côté. La discipline sera également des plus importantes faces au Dynamik, eux qui ont cumulé la meilleure fiche avec l’avantage d’un homme en saison régulière. La première rencontre de cette série se déroulera le vendredi 1er mars 20h30 en direct du centre sportif Gérard-Couillard de Coaticook.