La crosse Junior C de l’Estrie est de retour en 2019

Estrie (RC) – Fruit d’un travail de longue haleine qui dure depuis août 2017, les administrateurs du Club de crosse des Aigles Extrêmes Jr C de l’Estrie ont annoncé le 20 février que l’équipe jouera ses matchs locaux au Centre Julien-Ducharme de Sherbrooke. Cette décision est nécessaire puisque le Centre J.A.-Lemay de Windsor sera en rénovation au cours de la saison durant l’été. L’équipe en sera à sa deuxième saison dans la Ligue de crosse Jr C de l’Ontario (OJCLL).

Il est à noter que l’équipe de l’Estrie (Sherbrooke/Windsor/Rive-Sud de Montréal) jouera dans la Ligue de crosse Jr C de l’Ontario à l’été2019.

Le niveau de jeu Jr C est une entrée pour les joueurs qui graduent des niveaux midget et intermédiaire. La OJCLL comporte 2 divisions (Ouest et Est) et regroupe 16 équipes. Les Aigles Extrêmes Jr C rivaliseront donc avec des équipes de la division Est en saison régulière à l’intérieur d’un calendrier de 16 matchs réguliers (8 locaux et 8 sur la route) en plus des séries éliminatoires. L’équipe affrontera toutes les équipes de la

division Est en jouant 4 matchs aller-retour contre Cornwall, Nepean et Rive-Nord. Les équipes de Huntsville et Whitby joueront à Sherbrooke.

L’équipe jouera 2 matchs à Whitby et à Peterborough. Les matchs locaux auront lieu au Centre Julien-Ducharme. Les dirigeants des Aigles Extrêmes Jr C. sont les suivants: Denis Doyon (Sherbrooke), Pascal Perron (Windsor), Patrick Beauchesne (Sherbrooke), Jean A. Boislard (Sherbrooke), Rick Trevail (Ayer’s Cliff), Pascal Martin (Sherbrooke), Donald Demers (Sherbrooke) et Paul Lehmann (Sherbrooke).

Éléments déclencheurs

La volonté d’offrir d’autres possibilités aux joueurs d’âges midgets et intermédiaires qui vont graduer, ainsi qu’aux joueurs juniors locaux qui jouaient dans la LCJQ (Ligue de crosse Junior du Québec) ont été les éléments déclencheurs du projet. Sherbrooke, Windsor, Coaticook et Magog ont un bon bassin de joueurs au niveau mineur à chaque année.

Les Aigles Extrêmes Jr C de l’Estrie représentent le volet Excellence de la crosse junior en Estrie. L’objectif premier de l’équipe est de faire progresser le sport de la crosse junior à tous les niveaux: technique, enseignement et visibilité du sport.

Pour une deuxième année, les directeurs annoncent que 15 joueurs de l’édition2018 seront de retour avec les Aigles Extrêmes. Tous les joueurs d’âge junior (1998-2002) ainsi que ceux d’âge midget (2003-2004) sont invités au camp d’entrainement de l’équipe. Le camp d’entrainement débutera à la fin de mars et l’équipe complétée sera connue en avril. Le début de la saison aura lieu la dernière fin de semaine d’avril.