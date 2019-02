Tout un retour du Desjardins-Wild dans le troisième match

Windsor – En date du vendredi 22 février dernier, les joueurs du Desjardins-Wild de Windsor ont fait preuve de caractère en l’emportant au compte de 7-3 contre les Loups de La Tuque dans le troisième match de la série quart de finale quatre de sept de la Ligue de hockey senior AAA du Québec.

Les visiteurs croyaient bien se sauver avec une troisième victoire en autant de matchs alors qu’ils avaient pris les devants3-0 tôt dans le match. Joakim Arsenault, Maxime Dubuc et Vincent Marcoux ont déjoué les gardiens Louis Ménard et Kevin Ladouceur dans les 11 premières minutes de la rencontre.

Les Windsorois ont répliqué quelques minutes plus tard avec quatre buts quand Jérémy Auger, Carl Lefebvre, Anthoni Nadeau et Vincent Longpré ont déjoué le gardien Steven Veilleux.

Alexandre Drapeau et Philippe Bolduc ont ajouté à l’avance des locaux en deuxième période tandis que Vincent Longpré a complété le pointage dans un filet désert avec un peu plus de quatre minutes à faire à la rencontre.

Les 558 amateurs présents au match ont apprécié les efforts de leurs favoris qui n’ont pas baissé les bras face aux champions de la saison régulière. Au contraire, la troupe dirigée par Simon Robidas a infligé un deuxième revers seulement aux Loups quand on ajoute les résultats de la saison régulière.

Les gardiens Louis Ménard et Kevin Ladouceur ont reçu 50 lancers, dont 43 pour le second qui a reçu la première étoile de la rencontre. Les Windsorois ont dirigé 31 lancers vers Steven Veilleux et Olivier Thomas.

Suite à ce solide gain, le quatrième match de la série avait lieu le samedi au Centre J.-A.-Lemay. Les 150 premiers spectateurs de 18 ans et plus recevaient une consommation gratuite ainsi qu’une petite portion de frites, gracieuseté du Dépanneur Vidéos Renaud et du casse-croûte Gérant d’estrade à l’aréna de Windsor.