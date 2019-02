Une journée d’initiation à la pêche blanche enrichissante pour les jeunes

Asbestos (RL) - Le comité de pêche Larochelle, tenait son activité d’initiation à la pêche blanche sur la glace des Trois-Lacs au cours de la plus récente fin de semaine. En tout ce sont 64 enfants, dont plusieurs en étaient à une première expérience, qui sont venus taquiner le poisson en compagnie de leurs parents, d’amis et de membres du comité de pêche. «Nous sommes très heureux de voir les jeunes prendre l’air en pratiquant un sport d’hiver qui est ouvert à tous. C’est important pour nous de faire découvrir aux petits tout comme les grands, les atouts et le plaisir qu’apporte la pêche blanche.

Cette année, mis à part le vent, on peut dire que la température nous aura été favorable et on le remarque avec une augmentation de l’achalandage en rapport à l’an dernier. Il est important de souligner le travail et l’implication depuis deux ans de Stéphane Girouard, responsable de cette journée, et qui par son initiative permet de réaliser une activité fort intéressante en la bonifiant d’un barbecue extérieur et des cliniques de bonnes pratiques, dont notamment la remise à l’eau adéquate du poisson, offerte par M.Dany Bureau, agent de protection de la faune, invitée par les organisateurs pour l’évènement.» De raconter François Charbonneau, membre du comité. La tenue de cette journée est rendue possible en raison de l’appui d’Héritage Faune et du Ministère des Forêts Faunes et Parcs, ainsi que du support de Pronature Asbestos, service propane A-Vachon, pour la fourniture des appâts, du supermaché Maxi, qui offre gracieusement la nourriture (Hot Dog) ainsi que les laboratoires Kabs pour la commandite monétaire servant à offrir des certificats cadeaux d’entreprises de la région.

Une réussite qui laisse donc présager la tenue d’une prochaine édition l’an prochain, mais qui restera toutefois à confirmer au cours des prochains mois.