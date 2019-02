Trois équipes locales en action au tournoi Mousquiri

Richmond – Les amateurs de hockey de la région auront la chance de pouvoir encourager trois équipes locales formées de joueurs de Richmond et Windsor au tournoi Mousquiri.

Dans la classe C, le Promutuel du Val-Saint-François a joué son premier match du tournoi, lundi contre les Cobras de Granby, puis le deuxième match aura lieu le jeudi 7 février à 18h30 contre les Voltigeurs de Drummondville (3). Le troisième match sera déterminé par leur position dans leur section.

Classe B

Dans la classe B, le Métro Brunelle est entré en action mardi contre le Valois d’Acton Vale puis il jouera lors de l’ouverture officielle du tournoi le vendredi 8 février, à 19h30, contre les Voltigeurs (1) de Drummondville. Leur troisième match est également à déterminer.

Classe A

Dans la classe A, les représentants de Richmond-Windsor joueront leur première rencontre ce mercredi 6 février, à 18h30, contre Waterloo-Valcourt et leur deuxième match le dimanche 10 février, à 14h, contre les Voltigeurs (3) de Drummondville. La troisième partie sera à déterminer.

Rappelons que la ville hôtesse du tournoi sera à la recherche d’un 12e titre, ayant remporté 11 championnats au cours des 55 dernières éditions. La dernière conquête remonte en 2015 par le triomphe en grande finale du Métro Brunelle du Val-Saint-François dans la classe A.

Les autres championnats ont été réussis par l’Express dans la classe B en (2006). Les autres titres ont été remportés par les Islanders dans la classe B en 2001 et les Olympiques dans la classe B en 2000. Un autre titre de classe B a été enregistré par les Islanders en 1993, puis par les Riverains en 1997 et 1986 dans la classeCC ainsi qu’en 1979 et 1984 dans la classe Invitation. Il y a eu aussi en 1980 la classe C qui a triomphé, ainsi que le premier qui a été remporté en 1974 dans la classe B par les Olympiques.

C’est la ville de Drummondville qui domine pour le plus grand nombre de championnats remportés avec 19 réussites. Sherbrooke en compte 18; Richmond et Asbestos en ont gagné 11; Acton Vale 9; St-Eustache et La Tuque ont obtenu 7 championnats.

(Source et texte, Guy Marchand pour le Tournoi Mousquiri).