Revers du Desjardins-Wild et record pour les Loups

Windsor – Les Loups de La Tuque ont connu une saison2018-2019 tout simplement exceptionnelle, qui se compare aux Chevaliers de Lévis dans le midget AAA. Ils ont amassé 41 points sur une possibilité de 44 et ont remporté une victoire de 8-3 contre le Desjardins-Wild à Windsor, le vendredi 1er février. Ils terminent la saison avec 20 gains en 22 matchs.

Pour le Desjardins-Wild, après avoir débuté la saison avec une impressionnante séquence de quatre victoires lors des cinq premiers matchs, l’équipe a reculé au classement de la Ligue de hockey senior AAA du Québec (LHSAAAQ) de semaine en semaine pour terminer cette saison au 10e et dernier rang du classement. La troupe dirigée par Simon Robidas a amassé 16 points et n’a que six victoires en 22 matchs.

Carl-Antoine Delisle a poursuivi son excellent travail en inscrivant trois buts pour terminer sa saison avec 24 buts. Dominic Savoie (13e), Mathieu Boulianne (13e), Francis St-Louis (9e), Tommy Veilleux (10e) et Henrick Gauvin (2e) ont déjoué les gardiens Kevin Ladouceur et Vincent Houde qui ont reçu 45 lancers.

Anthoni Nadeau avait redonné espoir aux 537 partisans en inscrivant son huitième but de la saison alors que la marque était de 2-0 en première période pour les visiteurs. Guillaume Archambault (11e) et Nolan Poulin (12e) ont complété le pointage pour les locaux. Le gardien des Loups, Steven Veilleux, a reçu 32 lancers durant la rencontre.

Quatre combats ont eu lieu dans cette rencontre impliquant autant des hommes forts que des joueurs de position. André Thibault et Sébastien Roy ont jeté les gants contre Nicolas Bachand et Nicolas Héon, tout comme Nolan Poulin contre Maxime Vachon et Carl Lefebvre contre Samuel Sénécal.

Série de qualification 2 de 3

En terminant au dernier rang du classement de la LHSAAAQ, le Desjardins-Wild de Windsor affrontera l’équipe qui terminera au septième rang. Il faudra attendre les résultats des matchs du samedi 2 février afin de connaître notre adversaire.

La série devrait commencer ce vendredi au domicile des adversaires et se poursuivre ce samedi à domicile. Cependant, c’est le Tournoi provincial peewee-bantam de Windsor qui se déroule au Centre J.-A.-Lemay.

«Nous sommes en train de regarder les solutions possibles, d’expliquer le président de l’équipe, Benoit Lefebvre. Nous avons différentes possibilités sur la table, mais elles doivent être gagnantes pour tout le monde. Autant nous voulons jouer notre match des séries, autant, pour nous, la présentation de ce tournoi nous tient à cœur. On travaille fort, mais on va attendre les résultats des matchs de samedi.»

Le Desjardins-Wild sera en mesure de confirmer le tout en début de semaine.

La direction et les joueurs profitent de cette fin de saison régulière pour remercier les fidèles partisans de leur support continu tout au long de la saison régulière, ainsi que ses partenaires techniques et financiers.