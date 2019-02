Les frères Réal et Marcel Couture recevront le Prix d’Excellence René Thibault

Richmond – Ce sont les frères Réal et Marcel Couture qui recevront cette année le prix d’Excellence René-Thibault, décerné par le comité organisateur du tournoi Mousquiri en collaboration avec la Ville de Richmond.

Ce prix, qui en sera à sa 25e attribution, a été créé en pour honorer la mémoire de l’un des grands bâtisseurs du tournoi et un grand bénévole au sein de la communauté. Ce prix veut souligner les réalisations, les succès, l’implication bénévole, bref l’excellence des hommes et des femmes de la région de Richmond qui se distinguent dans différents secteurs.

Récipiendaire du Prix : Réal et Marcel Couture

Cette année les récipiendaires du prix sont des personnalités bien connues dans la communauté de Richmond pour leurs réalisations dans le monde des affaires et pour leur implication dans la communauté. Il s’agit de messieurs Réal et Marcel Couture, deux des dirigeants de l’entreprise Couture Timber Mart et de CapitalIV, spécialisés dans le domaine de l’immobilier.

L’entreprise a été fondée par le paternel Gabriel Couture en 1977 à Richmond et c’est en 1988 que les deux frères ont pris la relève de la compagnie spécialisée dans la vente d’articles pour la construction et la rénovation, la décoration, la peinture et la quincaillerie.

Le Centre de rénovation Gabriel Couture & fils possède quatre points de service et donne du travail à plus d’une soixantaine de personnes.

Tout en jouant un rôle important dans la vie économique de la région, les dirigeants du Centre de rénovation apportent également leur soutien à plusieurs projets et évènements et organismes de la région. Ils ont également pris part au tournoi dans leur jeunesse en plus d’avoir effectué du bénévolat pendant quelques années.

Honorés

«Nous sommes très honorés de recevoir ce prix, ayant nous-mêmes participé au tournoi lorsque nous étions jeunes mon frère et moi. J’ai même reçu une médaille de bronze à un match que nous avons malheureusement perdu. Même si nous sommes très occupés, nous avons aussi agi comme bénévole au niveau de l’hébergement. Si c’était à refaire, la réponse serait oui, sans hésiter! Bref, le tournoi représente un beau moment de réjouissance, de rassemblement et j’espère qu’un jour un de mes petits enfants y participera», a ajouté Marcel Couture.

Pour ce qui est de Réal, celui-ci garde aussi de très beaux souvenirs du tournoi. «Je me rappelle d’avoir joué au tournoi en 1972 et on n’avait pas fait long feu perdant à notre deuxième match. J’ai aussi été bénévole en agissant comme parrain d’équipes durant deux ans. D’ailleurs à chaque 8 février, jour de ma fête, je me rends à l’aréna chaque année pour assister aux matchs du tournoi. Celui-ci est très important pour la communauté; il apporte une belle visibilité à la Ville de Richmond et beaucoup de gens de l’extérieur en parlent. Bref, nous tenons à féliciter tous les gens qui s’impliquent comme bénévoles dans l’organisation de ce tournoi», a fait savoir Réal Couture.

Les frères Couture recevront le prix d’Excellence René-Thibault le dimanche 10 février à 14 heures.

Liste des récipiendaires

Mentionnons que le premier récipiendaire du Prix d’Excellence René-Thibault a été M.Ian Hume. Par la suite les autres lauréats ont été le curé Roland Bacon, Michèle Nadeau, Réal Veilleux, Dustin Jones, Daniel Ménard, Jean-Paul Deslauriers, Hélène Viger, Marc-André Martel, Bertrand Ménard, Sylvain Lefebvre, Jean-Guy Berthiaume, Sylvain Daigle, Robert Dalton, Jeannette Charland, Roxane B. Deslauriers, Georges-Henri Poulin, Yvon Poirier, Jean-François Plante, Guy Boutin, Louis Cloutier, Patricia Henderson et Suzanne Nault.

(Source et texte : Guy Marchand pour le Tournoi Mousquiri).