Le Promutuel Bantam A remporte la finale face à Waterloo-Valcourt

Windsor (RC) – L’équipe du Promutuel Bantam A du Val-Saint-François s’est méritée le titre de champion au 50e Tournoi provincial de Valcourt, qui se tenait du 10 au 20 janvier. Les jeunes ont gagné leur match d’ouverture au compte de 9 à 2 contre les Aigles de Granby pour ensuite disposer des Centurions de Boisbriand par la marque de 4-0.

En demi-finale, ils ont défait l’excellente formation d’Acton Vale par la marque de 3-0. En finale, le Val-Saint-Francois a continué sur sa lancée en gagnant par la marque de 8 à 1 contre les Maroons de Waterloo-Valcourt.

Il est à noter que les amateurs pourront les revoir très bientôt à l’occasion du Tournoi peewee-bantam de Windsor à compter du mardi 5 février à 19h30, le jeudi7 à 18h15 et le vendredi8 à 19h15 pour l’ouverture officielle.

La formation regroupe le gardien Jérémy Dugas (chandail no.1), les défenseurs et offensifs Yzaak Langlois (2), Enzo Hamel (4), Caleb Bouchard (5), Olivier Wilkins (6), Pier-Olivier Gagnon (18), Léo Paquin (19), Xavier Martel (21), Félix Tellier (22), William Belleville (23), Zachary Cloutier (24), Rémy Lamonde (25) et Alicia Herbers (26). À l’équipe s’ajoutent l’entraineur Stéphane Paquin et ses adjoints Mario Cloutier, Danny Hamel et Max Drapeau.