Asbestos - Le club les Hawksgirls de la région d’Asbestos, Warwick et Kingsey regroupe des filles d’âge atome. Le 27 janvier, l’équipe qui en est à sa première année d’existence a gagné le tournoi féminin de Sherbrooke avec un parcours parfait et par le fait même gagné leur troisième bannière. Elles prendront aussi part aux régionaux à la fin mars. L’équipe graduera au niveau Peewee l’an prochain et espèrent pouvoir attirer de nouvelles filles et ainsi continuer l’existence du club atome.