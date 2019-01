Le Club de ski de fond jeunesse de Valcourt sera le club-hôte de la Finale régionale

Valcourt – Le Club de ski de fond jeunesse de Valcourt est fier d’annoncer qu’il sera le club-hôte de la Finale régionale en ski de fond, pour la qualification des athlètes de l’Estrie, en vue des 54eJeux du Québec.

Le CSFJV vous convie au magnifique site du Club de golf de Valcourt (1000, rue Champêtre), dimanche le 27 janvier, afin de venir encourager les jeunes athlètes de partout en Estrie. Ce sera l’occasion de voir à l’œuvre ces jeunes athlètes se dépasser afin d’avoir le privilège de participer aux finales de ski de fond des Jeux du Québec, à Québec, en mars prochain.

Les inscriptions débutent à 8 h, à l’intérieur du chalet du golf. Elles peuvent également se faire à l’avance via Zone4 et ce, jusqu’au 24 janvier, 23 h 59. Le coût d’inscription est de 10 $ par course. Les premières compétitions auront lieu à 9 h. La matinée est réservée au style classique, alors que l’après-midi se consacre au style libre. Il y aura remise des médailles à la fin des compétitions, soit vers 15 h 30.

Pour l’occasion, un parcours spécial a été élaboré par le Club-hôte, en collaboration avec le Club de ski de fond Val Plein-Air de Valcourt, le Club de golf de Valcourt, ainsi que le club de motoneige Les Pionniers de Valcourt. Soulignons que les amateurs de ski de fond auront la chance de faire l’essai de ce parcours de course, puisque les compétitions sont ouvertes à toutes et à tous. De plus, certaines pistes du Club Val Plein-Air seront accessibles gratuitement au cours de la journée, pour ceux qui voudront découvrir ces parcours enchanteurs. Également disponible sur place : un feu de camp et une montagne aménagée pour la glissade. N’oubliez pas vos engins de glisse!

Pour agrémenter le tout, un déjeuner continental léger sera servi à compter de 7 h 30, aux frais des visiteurs. Le service de restauration sera assuré toute la journée par le restaurant Ô Bistro du golf, situé à l’intérieur du chalet du golf. Des menus spécialement conçus pour l’événement vous seront proposés, à des prix plus qu’abordables.

Pour plus de détails sur l’événement, veuillez consulter l’avis de course publié sur le site de Ski de fond Québec à l’adresse suivante : http://www.skidefondquebec.ca/evenements/2019-01-27, ainsi que sur le site du Club : https://www.facebook.com/CSFJVALCOURT.