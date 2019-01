Fin de la disette pour le Desjardins-Wild et le Bellemare poursuit la sienne

Windsor – Philippe Bolduc a connu une soirée de cinq points pour aider le Desjardins-Wild de Windsor à remporter une victoire de 7-4 contre le Bellemare de Louiseville, le vendredi 18 janvier en soirée. Les Windsorois mettaient fin à une série de cinq défaites de suite tandis que la formation de la Mauricie subissait un cinquième revers consécutif.

Après le 20e filet de la saison de Julien Houle dans les premières minutes de la rencontre, Alexandre Carignan et Philippe Bolduc ont pris les choses en main pour les locaux. Le premier a inscrit deux buts pour porter son total à dix cette saison. Le second a commencé sa productive soirée avec le premier de ses quatre buts.

Fabien Laniel a réduit l’écart à un seul but avec son septième but de la saison tôt en deuxième période. Bolduc s’est mis en marche avec deux autres buts inscrits dans la première moitié de cet engagement. Le premier de ces buts a été inscrit alors que les Windsorois étaient à court d’un joueur.

Philippe Bolduc (14e) et Carl Lefebvre (6e) ont complété le pointage des locaux en troisième période. Antoine Desmeules (4e) et Jonathan Castonguay (9e) ont marqué les autres buts du Bellemare qui a dirigé 37 lancers vers le gardien Louis Ménard. Le duo Philippe Gatien et Yann Déry a reçu 34 tirs.

Jonathan Castonguay et Robin Boutin ont été les seuls à jeter les gants dans ce match.

Prochain match

Le Desjardins-Wild a une priorité de trois points sur le Métal Perreault de Donnacona, au neuvième rang du classement de la Ligue de hockey senior AAA du Québec. Windsor cumule 15 points contre 12 pour Donnacona. Les deux équipes vont s’affronter le vendredi 25 janvier, dès 21h, au domicile de Donnacona.

La saison régulière locale prendra fin le vendredi 1er février avec la visite des Loups de La Tuque à compter de 20h30.