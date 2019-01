L’hiver est enfin arrivé pour la saison du Club Quad de la MRC

Val-Saint-François (RC) – Suite à un début de saison capricieux, beaucoup de neige sur une terre chaude ont donné lieu à des situations inusitées pour certaines machineries, dont ultimement les surfaceuses. Cette situation peu commune a du faire appel à la patience des quadistes, malgré une belle neige au sol.

«Disons-nous merci à tous. Ceci est un comportement essentiel afin de préserver les droits de passages. Nous vous invitons à parcourir la boucle d’un peu plus de 100 kilomètres, passant par Saint-Denis-de-Brompton, Kingsbury, Richmond, Saint-Claude, Val-Joli, Windsor et l’arrondissement Brompton de Sherbrooke pour revenir à Saint-Denis-de-Brompton. Vous pourrez en profiter pour faire un arrêt et prendre une pause dans nos relais», annonce Janie Roarke, directrice des loisirs du Club Quad de la MRC du Val-Saint-François.

Il est maintenant possible de se procurer des t-shirts à l’effigie du Club Quad au coût de 20$. Il suffit de communiquer avec Sabrina Francœur, sur la page Facebook du club.

Par ailleurs, le 12 décembre marquait la 9e édition de la remise des prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicule hors route décerné par le ministère des Transports à Québec. Cette année, la personne choisie pour recevoir ce prix dans la région de l’Estrie pour les vtt est la présidente du Club Quad de la MRC Val-Saint-François, Marie Josée Saint-Pierre. Son dévouement, son implication ainsi que son leadership auprès de son équipe et du club ont fait d’elle la lauréate de ce prix.