Toute la population invitée à la soirée Mousquiri

Richmond– Avec le succès remporté l’an dernier grâce à la participation du groupe Frékence, le comité organisateur du Tournoi national atome Mousquiri récidive cette année en présentant, le samedi 2 février prochain, une soirée dansante au Centre d’art de Richmond.

À cette occasion, c’est le groupe LaBandaLou qui sera en vedette et les bénévoles ainsi que la population en général gens sont invités en grand nombre à participer à cette activité. Le groupe est composé de Richard « Ti-Coune » Martel, originaire de Richmond, Louise Lapierre, Michel Bédard et Jean-Paul Morin, tous de Sherbrooke et de la région.

Rappelons que LaBandaLou avait offert une performance au centre-ville de Richmond, plus précisément à la Place René-Thibault, l’été dernier dans le cadre des Vendredis en folie et une foule nombreuse s’était déplacée pour l’occasion.

Les gens pourront se divertir au son de la musique rock des années 60, 70 et 80 (Beatles, CCR, Pagliaro, Marjo, John Cougar, Rolling Stones et plusieurs autres chansons). C’est donc une belle soirée en perspective et une bonne occasion de renouer avec des ancien(ne)s ami(e)s. L’entrée sera gratuite.

Diffusion de photos

Le spectacle débutera à 20 heures, mais les gens pourront arriver plus tôt puisque les portes du Centre d’Art ouvriront à partir de 19 h. Ils auront ainsi la chance de socialiser au bistro et de voir des photos relatant l’histoire du tournoi qui seront diffusées avant et lors de l’entracte du spectacle.

5 à 7 des bénévoles

Le comité organisateur du tournoi profite également de l’occasion pour inviter tous les bénévoles de cette année à participer à l’assemblée générale qui se déroulera au Centre d’Art, le 2 février à compter de 17 h. En ce qui a trait aux grandes lignes de la prochaine édition du tournoi Mousquiri, elles vous seront dévoilées la semaine prochaine dans l’édition du 23 janvier des Actualités L’Étincelle. Le tournoi aura lieu du 4 au 17 février.

(Source et texte : Guy Marchand pour le Tournoi national atome Mousquiri.)