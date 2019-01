Revers du Desjardins-Wild à La Tuque

Windsor – Le Desjardins-Wild de Windsor s’est incliné au compte de 7-3 vendredi soir contre les Loups à La Tuque.

Les Latuquois ont pris le contrôle du match dès la première période avec les trois buts de Carl-Antoine Delisle et celui de Louis-Patrice Giguère. Pour Delisle, il a maintenant 19 buts cette saison. La réplique des Windsorois est venue d’Alexandre Carignan avec son neuvième but de la saison.

Tommy Lapierre a réduit l’écart de moitié avec le premier de ses deux buts dès la 14e seconde de jeu dans la période médiane, mais les Loups ont attaqué avec deux buts. Francis Saint-Louis (7e) et Henrick Gauvin (1er) procuraient une avance de 6-2 après 40 minutes.

Mathieu Boulianne (11e) et Tommy Lapierre (12e) ont complété le pointage des deux équipes en troisième période. Les Loups ont dirigé 40 tirs vers Louis Ménard tandis que Steven Veilleux recevait 34 lancers.

Cinq combats ont eu lieu dans cette rencontre. Martin Trempe et Yves Girard en ont mis plein la vue aux 630 amateurs présents. André Thibault et Robby Petiquay ont croisé le fer à deux reprises tout comme Sébastien Roy et Louis-Patrice Giguère.

Louiseville, vendredi 18 janvier

Le Desjardins – Wild doit se méfier du Métal Perreault de Donnacona qui s’approche du neuvième rang. Les Windsorois ont 13 points contre 12 pour Donnacona qui a gagné ses trois derniers matchs.

Le prochain match local du Desjardins-Wild aura lieu le vendredi 18 janvier à 20h30 alors que le Bellemare de Louiseville sera le visiteur au Centre J.-A.-Lemay.