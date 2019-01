Une programmation bien remplie pour la 42e édition, du 5 au 17 février

Windsor – Le Centre sportif J.A.-Lemay vibrera au rythme de la 42e édition du Tournoi provincial de hockey Pee-Wee et Bantam de Windsor pendant 13 jours, du 5 au 17 février prochains. Il s’agit d’une édition rehaussée avec la participation de 50 équipes pour un impressionnant total de 90 parties.

«C’est l’une des plus grosses éditions depuis quelques années déjà pour notre tournoi. Quatre-vingt-dix (90) parties, ça représente beaucoup de joutes sur une seule patinoire et ça représente un beau défi pour toute notre équipe» de confier le coordonnateur du 42e tournoi, Luc Desrosiers.

Pour la première semaine des activités, les équipes de la division Bantam sauteront dans le feu de l’action et se disputeront les honneurs des 42 joutes au programme, et ce, dans les classes A et B avec chacune 12 formations. Plusieurs de ces équipes sont de la région de l’Estrie, mais aussi des différents coins de la province de Québec dont Châteauguay, Chaudières-Ouest, La Lièvre en Outaouais, Lorraine-Rosemère, Saint-Georges-de-Champlain en Mauricie.

L’Association du hockey mineur de Windsor-Richmond sera représentée par le Promutuel du Val-Saint-François avec une formation Bantam A et une équipe Bantam B. Toutes deux disputeront un premier duel dès la journée d’ouverture du mardi 5 février.

Les joutes demi-finales et finales de cette division Bantam auront lieu le dimanche 10 février. Et c’est dès le lendemain, le lundi 11 février, que l’action reprendra avec l’arrivée des équipes Pee-Wee, au nombre de 26, réparties dans les classes AA (6 équipes), A (12 équipes) et B (8 équipes). De lundi à dimanche, pas moins de 48 parties seront jouées sur la patinoire de l’amphithéâtre windsorois.

Du pain sur la planche

«Nous avons beaucoup d’équipes de l’extérieur de la région immédiate et ça vient malheureusement compliquer passablement nos horaires, faisant en sorte que des équipes de la région jouent toutes leurs parties durant la semaine, mais on n’a pas vraiment le choix. On ne peut pas demander aux équipes lointaines de venir jouer à Windsor un soir durant la semaine!», note Luc Desrosiers.

Comme pour la division Bantam quelques jours auparavant, la division Pee-Wee accueillera des équipes d’un peu partout, de l’Estrie, mais aussi de Saint-Georges-de-Beauce, Belœil, Laval, Montmagny-L’Islet, Mont-Laurier, Saint-Jérôme, de la Rive-Nord, des Deux-Montagnes, Saint-Hilaire, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu pour nommer ceux-là. Quant au Promutuel du Val-Saint-François, il compétitionnera dans le Pee-Wee et dans le Pee-Wee B.

La journée de clôture du dimanche, 17 février mettra à l’affiche les parties demi-finales et finales des classes B, A et AA dans l’ordre.

Gratuité pour tous

La direction du 42e Tournoi Pee-Wee et Bantam de Windsor rappelle à toute la population que depuis l’an dernier, l’admission est gratuite pour toute la durée du tournoi.

«On souhaite évidemment que les gens de Windsor et de la région viennent faire un tour au tournoi pour constater le talent des jeunes hockeyeurs» de souligner, en conclusion, la présidente du bureau de direction, Nathalie Lafrenière.