Résultats des championnats nationaux élite 8 de judo

Asbestos - En fin de semaine dernière avaient lieu les championnats nationaux élite8 à Montréal qui regroupaient les 8 meilleurs judokas au Canada dans chacune des catégories pour les moins de 18 ans et les 18 ans et plus. Parmi les 4 athlètes du club de judo Asbestos-Danville qui représentaient fièrement la région, Kevin Gauthier a remporté le titre de champion national chez les 18 ans et plus, plus de 100kg. C’est la troisième fois qu’il remporte ce prestigieux titre et il reste toujours invaincu lors de cet événement. Kevin se prépare maintenant pour une tournée européenne dans les prochaines semaines.