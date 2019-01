Vincent Lamontagne brille encore contre le Desjardins-Wild

Windsor – Le gardien de but Vincent Lamontagne a été brillant dans un gain de 4-1 du Métal Pless de Plessisville contre le Desjardins-Wild au Centre sportif J.A.-Lemay de Windsor, le 4 janvier. Le vétéran gardien de but a bloqué 28 des 29 tirs dirigés vers lui pour frustrer, à nouveau, l’attaque des Windsorois devant 644 amateurs déçus de voir leur équipe s’incliner pour une 11e fois à ses 12 derniers matchs.

Seul Vincent Longpré a réussi à déjouer le gardien plessisvillois avec son deuxième but de la saison à 13:29 en deuxième période. Ce but réduisait l’écart à 2-1 et redonnait de l’espoir chez les partisans du Wild.

Jason Pitt a poursuivi son excellent travail avec un 19e but cette saison à 6:56 en première période pendant un avantage numérique. Maxime Couturier (5e) et Olivier Bélanger (11e) ont marqué en deuxième période et Antoine Marcoux (6e) complétait le pointage dans un filet désert dans la dernière minute de jeu.

À l’autre bout, le gardien Kevin Ladouceur n’a pas à rougir de sa performance ayant fait face à 37 lancers.

Plusieurs bagarres ont marqué cette rencontre. Certains joueurs, qui ne jettent pas les gants habituellement, en ont profité pour se souhaiter une bonne et heureuse année. Parmi ceux-ci, Nolan Poulin et Raphaël Gervais en première période.

Suite au dernier but des visiteurs, les amateurs ont eu droit à un autre set carré, cette fois sans la participation de tous les joueurs en uniforme. Julien Cabana, Maxime Harnois et Luc Leclair, pour les visiteurs, ainsi que Yannick Baillargeon, Martin Trempe et Ghislain Ouellet, pour les locaux, se sont échangé leurs vœux pour le Nouvel An à leur façon. Michaël Briand et Charles Marcoux ont fait de même un peu plus tard.

Suite aux quatre matchs consécutifs opposant Windsor et Plessisville, le Desjardins-Wild visitait le Climatisation Cloutier le samedi 5 janvier à l’aréna Jean-Guy-Talbot au Cap-de-la-Madeleine.