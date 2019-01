Industriel Alliance : le Rouge et le Blanc sont en bonne santé

Windsor (RC) – Le Bleu GMCA/Bar Val-Joli et le Vert du Resto Pub St-Gab’s ont débuté la Nouvelle Année avec chacun un revers face respectivement contre le Rouge du Profusion/Plomberie C. Auger (10 à 0) et le Blanc du Promutuel/Construitech (5 à 3).

Dès le premier match, le Rouge du Profusion/Plombier Auger a carbonisé le Bleu du GMCA/Bar Val-Joli qui a complété quatre buts en première période, trois en deuxième et trois au dernier tiers.

Les buteurs et assistants étaient au départ Matthieu Corriveau (1but-3aides) suivi de Martin Dion (2-0), Jasmin Dumas (2-2), Mathieu Arsenault (2-3), Karl Parent (1-1) et Samuel Grenache (2-0) ainsi que Tyler Jones (0-3) pour un gain de 10-0. Les gardiens étaient Vincent Houde pour le Rouge et Marc Bissonnette pour le Blanc.

Deuxième partie

Le Promutuel/Construitech s’est assuré de la victoire dès la première période avec les buts consécutifs de Mario Cloutier (1-1), Jason Bachand (2-1) et Mickaël Morneau (1-2). Le Resto Pub St-Gab’s avait débuté le premier but à 0:44 sur la palette de Vincent Clément (9-0) avec l’aide de Max Lemieux. À partir des second et troisième tiers, Mick Couture a ajouté deux points au tableau avec les appuis de Sébastien Dubois (0-2) et Max Drapeau (0-2).

La dernière ronde a profité au Promutuel/Construitech avec les buts de Dominic Fredette et Bachand pour une marque de 5-3. Les filets étaient confiés à Éric Roy (Blanc) et Richard Logan (Vert).