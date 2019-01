Le Nordik Blades trébuche face à Warwick

Asbestos (RL) - À son premier match depuis le retour de la période des fêtes, le Nordik Blades d’Asbestos a semblé pour le moins rouillé face aux Cougars Inter ClôturesBois-Francs de Warwick. Ces derniers sont en effet repartis de l’aréna Connie-Dion le 5 janvier dernier avec deux précieux points de plus en banque, fort d’une victoire convaincante de 4 à 1. Les hommes de Terry Arguin avaient pourtant réussi à bien tirer leurs épingles du jeu en première, alors que Thomas Boucher profita d’une passe de Maxime Charland pour enfiler son 5e de la saison à la 13e minute de jeu, permettant du même coup à sa formation de retraiter au vestiaire avec une égalité de 1 à 1.

Ce sera-là, les seuls moments de réjouissances pour les locaux alors que les Cougars ont littéralement dicté l’histoire du match par la suite en profitant notamment de plusieurs revirements de la part du Nordik Blades, qui sans le brio de son gardien en plusieurs occasions, aurait pu voir Warwick creuser davantage l’écart au pointage.

Ce revers face à son plus proche rival au classement, confère maintenant le 4e rang à Asbestos, 2 points derrière ces mêmes Cougars avec seulement quatre parties à disputés. Ainsi le vendredi 11 janvier prochain marquera la dernière rencontre du Nordik Blades à domicile en saison régulière, Le Dynamik de Coaticook seront les visiteurs pour cette occasion. La direction de l’équipe senior asbestrienne, invite donc la population à venir encourager la formation qui aura besoin plus que jamais de son 6e joueur afin de retrouver le chemin de la victoire et ainsi s’assurer de la meilleure place disponible au classement en vue des séries d’après-saison. Il est suggéré d’arriver tôt pour assister à la période d’échauffement prévue à 20h30 alors que le match débutera quant à lui à 21h.