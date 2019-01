Des équipes lauréates et nominées sur les territoires du Val-Saint-François et des Sources

Windsor (RC) – Au terme de l’année 2018, le Nitro de l’Association de soccer de Windsor tient à féliciter ses récipiendaires de club dont le travail cette saison a été souligné lors du Gala annuel de Soccer Estrie, le 12 novembre dernier.

Parmi les nominés et lauréats, Gérard Robinson a été désigné Personnalité de l’année, ce qui n’a pas manqué de réjouir ses collègues, les joueurs et joueuses, les bénévoles et parents. Voici les lauréat(e)s nominé(e)s provenant des clubs du Nitro, du Magnum de Danville-Asbestos, du Celtic de Richmond, et du Phénix de Stoke

Nitro : nominés et lauréat

• Leadership (féminin) : Marilou Jolin (nominée).

• Leadership (masculin) : Frédérick Caron (nominé).

• Joueur classe locale : Nicolas Markwell (nominé).

• Joueuse classe locale (U13 et +) : Marilou Leroux (nominée).

• Joueur classe A (U13 et +) : Thomas Madgin (nominé).

• Gardien classe locale (U13 et +) : Ludovic Brousseau (nominé).

• Gardien classe A (U13 et +) : Samuel Ledoux (nominé).

• Éducateur(trice) classe locale : Patrick Houde de Windsor (nominé) et Luc Laroche de Stoke (nominé).

• Éducateur(trice) classe A : Wilinton Vega (nominée).

• Équipe masculine classe locale : WindsorU12M (nominé).

• Équipe féminine classe locale : WindsorU12F (nominée).

• Équipe masculine classe A : WindsorU11M A (nominé).

• Arbitre Espoir : Daniel Robinson (nominé).

• Personnalité de l’année : Gérard Robinson (lauréat).

• Évènement de l’année : Tournoi de fin de saisonU11-U12 Windsor (nominé).

• Club de l’année : Nitro de Windsor (nominé).

Lauréats de clubs

• Le Magnum de Danville-Asbestos : Joseph Deslandes (arbitre de club).

• Le Celtic de Richmond : Mélanie Loiselle (bénévole de club); Karim Ghantous (éducateurS5); Jean-François Landry (équipe S7); RichmondU9M L, éducateur : Jean-François Landry (équipe7); Kaila Ruault (joueuseS7); Scott Dubois (joueurS7).

• Le Phénix de Stoke : Tommy Dion (arbitre de club); Édith Vaillancourt (bénévole de club); Frédérick Rameau (éducateurS5); Geneviève Choquette (éducatriceS7); Pascal Marios (éducateurS9); StokeU10F, éducatrice Geneviève Choquette (équipe S7); StokeU12M, éducateur Pascal Marois (équipe S9); Gabrielle Bouffard (joueuseS7); Mathis St-Pierre (joueurS7); Frédérique Bouchard (joueuseS9); Jacob Marois (joueurS9).

• Nitro de Windsor : Justin Thibeault (arbitre de club); Jean Lemay (bénévole de club); Jean-François Dionne (éducateurS5); Éric Dubreuil (éducateurS7); Mélanie Roberge (éducatriceS9); WindsorU10M A, éducateur François Camonfour-Albert (équipe S7); WindsorU11M A, éducateur Jean Lemay (équipe S9); Delphine Nault (joueuseS7); Théo Dubreuil (joueurS7); Alexane Marcotte (joueuseS9); Étienne Poisson (joueurS9).

De 2018 à 2019

Plus récemment, l’association tenait son assemblée générale annuelle en date du 3 décembre. Quant à l’ensemble de l’année2018, l’utilisation du terrain situé sur l’école secondaire du Tournesol a été appréciée durant la période estivale. Les équipes du Nitro ont participé à plusieurs parties à l’extérieur, en plus de celles qui recevaient des formations de Soccer Estrie.

Rappelons aussi les 80 équipesU9 et U10 regroupées sur les terrains du Nitro à la fin d’août 2018.