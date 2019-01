Une nouvelle saison pour le club de ski de fond d’Asbestos

Asbestos (RL) - La saison de ski bat présentement son plein dans la région et malgré les redoux de dame nature, les pistes desservies par le club de ski de fond d’Asbestos sont pratiquement toutes tracées et prêtes à accueillir ses randonneurs. Fort du travail et de la grande implication de ses bénévoles depuis janvier 1996, ce centre d’activités hivernales, comprenant plus de 15 kilomètres de sentiers pour le ski et près de sept kilomètres pour les amateurs de raquettes, bénéficie d’installations de plus en plus améliorées. De ce fait une toute nouvelle carte explicative pour l’ensemble des parcours ainsi que de leur niveau de difficulté respectif est d’ailleurs disponible en divers endroits. Il est en effet possible de s’en procurer au Camp Musical (endroit où se retrouve l’un des deux points de départs/arrivés, l’autre se situant à la hauteur du club de golf Royal Estrie), au centre touristique, au parc régional du Mont-Ham, aux bureaux de la municipalité ainsi que dans plusieurs commerces de la région. De nouvelles pancartes de signalisation seront également présentes dans les sentiers cette année, gracieuseté de l’entreprise Enseignes A.Gagnon de Danville. Parmi les commodités, il ne faut surtout pas oublier le refuge chauffé qui est toujours disponible et apprécié de la clientèle désireuse de faire une petite halte à la mi-parcours, afin de profiter des beautés de la nature.

C’est donc avec enthousiasme que le conseil d’administration du club de ski de fond en partenariat avec la ville d’Asbestos et le Camp Musical, lancent l’invitation à la population de venir découvrir ou redécouvrir tout à fait gratuitement, des parcelles de notre région aux travers les joies que nous procurent ces sports hivernaux.