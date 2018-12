Fête de Noël des Patins d’argent à l’aréna de Windsor

Windsor (RC) – La fête de Noël du Club des Patins d’argent (CPA) a eu lieu le samedi 15 décembre au Centre sportif J.A-Lemieux. À cette occasion, les enfants du volet Patinage Plus (mercredi et samedi) ainsi que plusieurs patineuses et patineurs de la catégorie STAR ont eu la chance de voir le père Noël et de recevoir un petit présent de ses mains.

Sur la patinoire décorée pour l’occasion, les jeunes ont pu s’amuser également sous des thèmes musicaux de Noël. «Par la suite, une démonstration STAR a eu lieu. Chacun a eu la chance de pouvoir présenter le fruit de son travail sur la glace. Ce moment a aussi permis aux plus petits de voir ce qu’ils démontreront au fil des années», entrevoit Alexandra Lavoie du club windsorois.

Par ailleurs, plusieurs patineurs et patineuses ont participé aux dernières compétitions tenues en région et également à l’extérieur, dont celles de Saint-Jean-sur-Richelieu et East-Angus durant novembre, et Drummondville au début du mois de décembre. «Les patineurs ont bien performé et nous sommes fiers de leurs accomplissements!», d’ajouter MmeLavoie.

Prenez note que les activités du Patinage Plus du CPA Windsor avaient lieu une dernière fois le samedi 22 décembre et reprendront le samedi 5 janvier 2019.