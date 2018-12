Ligue Industriel Alliance : des gains pour les deux équipes de tête

Windsor (RC) – Suite à sa dernière défaite, le Blanc du Promutuel/Construitech a signé une victoire de 5 à 2 face au Vert du Resto Pub du St-Gab’s lors du premier match du dimanche 16 décembre à l’aréna de Windsor. Quant au Profusion/Plomberie C. Auger, il a cette fois chauffé au rouge le Bleu de GMCA/Bar Joli au compte de 10 à 5.

En début de soirée, le Resto Pub a été le seul à s’inscrire à 4:30 sur le but de Patrick Mailhot (1but-0aide) avec les appuis de Mike Boersen (0-2) et de David Massé (1-1). Ce dernier a ajouté un but durant la deuxième période avec le support de Hugo Fournier et Boersen.

Dès lors, le Promutuel/Construitech a dominé avec trois buts en milieu de match. Alex Gagnon (3-0) a signé deux buts avec les présences de Dominic Fredette (0-3) et Olivier Nadeau (0-2). À 8:34, Jasmin Dumas a soldé la période sur des aides de Jason Bachand et Philippe Bergeron (0-2). Deux buts se sont ajoutés au dernier tiers, soit celui de Sébastien Letarte et le 3e de Gagnon. Les gardiens étaient Mathieu Parent (Blanc) et Richard Logan (Vert).

Deuxième partie

Le GMCA/Bar-Joli n’a eu aucune chance face au Profusion/Plomberie C. Auger qui a au départ signé les deux buts du premier tiers. À 3:39, Matthieu Corriveau (3-2) a ouvert la marque sur une aide de Ben Bissonnette (2-1) et à 7:30, les ailiers Martin Dion et Guillaume Grenache (0-3) donnaient la rondelle à Karl Parent.

Au deuxième engagement, J.F. Dutilly (3-0) ouvrait la marque sans aide à 6:14 pour le GMCA/Bar Val-Joly. Deux minutes suivantes, Vincent Laprade passait à Corriveau déjouant le gardien Marc Bissonnette qui a eu une soirée plus difficile que son vis-à-vis, Vincent Houde. Le Rouge a additionné trois autres buts, les deux autres de Parent et celui de Bissonnette, sur des aides de Laprade, Mario Cloutier, Corriveau, Max Boucher (0-2) et Grenache.

Le Bleu s’est levé trop tard au dernier engagement. Dutilly a tout de même ajouté deux autres points et ceux de Mick Doyon-Jolin et Steve Nadeau. Luc Rivard, Jay Champagne et Anthony Raymond ont obtenu des passes. Quant au Profusion/Plomberie Auger qui demeure au premier rang de la ligue de hockey Industriel Alliance, les compteurs du dernier tiers Grenache, Bissonnette, Mathieu Arsenault et Corriveau