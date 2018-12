Karaté Kempo Shin Ryu : Un club de Karaté

Sherbrooke - MmeValérie Beaulieu, enseignante en éducation physique à la CSRS et directrice du club de Karaté Kempo Shin Ryu est maintenant détentrice de son grade de 5e dan en Karaté kempo. C’est fin septembre, lors d’un camp de karaté à St-Alexandre de Kamouraska; communément appelé le Taïkai, que MmeBeaulieu s’est illustré en obtenant ce grade que bien peu de femmes, ou même d’hommes peuvent se vanter d’avoir. C’est Shihan Denis Paquet, le premier à avoir reconnu le travail et la volonté de perfectionnement des membres du club, qui a évalué Renshi Valérie Beaulieu, mais également Vincent Pedneault qui, par la même occasion, a obtenu son 4e dan. Lors de ce camp, Luc Vaillancourt et Denis Boucher ont également démontré leur capacité en acquérant leur 3e dan, ainsi que Yvan Caron qui a obtenu un 3e dan honorifique. C’est à travers différentes formations que le club Karaté Kempo Shin Ryu (anciennement connu sous le nom de Karaté Kempo Sherbrooke) qui existe depuis 2002 a su évoluer et devenir une référence en arts martiaux en Estrie et dans le Bas-Saint-Laurent. Depuis 2008, l’organisation démontre encore plus de sérieux en étant affiliée à la World Kobudo Federation qui est la fédération mondiale regroupant l’ensemble des arts martiaux. Le style développé par Renshi Valérie Beaulieu, qui se veut maintenant Karaté Kempo Shin Ryu, a été officiellement reconnu par la WKF lors du dernier Capital Conquest qui s’est tenu à Ottawa en novembre dernier. À cette occasion, chaque membre a reçu son grade et sa certification officielle de la part de Fédération Mondiale.