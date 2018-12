La première tranche des 4 matchs va au Desjardins-Wild

Windsor – Le Wild de Windsor a mis fin à sa série noire de huit défaites de suite en faisant subir une troisième défaite consécutive au Métal Pless à Plessisville, le vendredi 14 décembre en soirée. La troupe dirigée par Simon Robidas a eu le meilleur au compte de 7-3 sur celle de Samuel Fortier.

Carl Lefebvre a dirigé l’attaque des vainqueurs avec deux buts et autant de passes pour porter son total à cinq buts cette saison. Philippe Bolduc s’est fait le complice de quatre buts. Anthoni Nadeau a également marqué deux buts pour les Windsorois pour un total de six cette saison. Tommy Lapierre (10e), Vincent Longpré (1er) et Francis Robichaud (1er) ont été les autres buteurs pour le Desjardins-Wild. Alexandre Comtois (6e), Gabriel Slight (3e) et Olivier Bélanger (7e) ont déjoué le gardien Kevin Ladouceur qui a reçu 37 tirs contre 32 pour Vincent Lamontagne.

Cinq bagarres ont éclaté pendant la rencontre, dont deux en troisième période, sans compter quelques escarmouches qui ont eu lieu en fin de partie, question de préparer le prochain match entre les deux équipes qui aura lieu le vendredi 21 décembre, à 20h30 au Centre J.-A.-Lemay de Windsor.

Mentionnons que le Desjardins-Wild a rapatrié Jordan Bernier, qui appartenait au Condor de Nicolet, ainsi qu’un choix de cinquième tour en retour du robuste Pier-Luc Pinard. Bernier a disputé quatre parties avec les Maroons de Waterloo en début de saison. Jordan a joué trois matchs la saison dernière avec la formation windsoroise.

Chez le Métal Pless, l’homme fort Tommy Bolduc pourrait revenir au jeu le weekend prochain à Windsor. Son cas est évalué de semaine en semaine par le personnel hockey.

Prochain match

Mentionnons également que le Wild demeure au huitième rang du classement de la Ligue de hockey senior AAA du Québec avec 13 points en 14 matchs contre 10 points en 12 matchs pour le Métal Pless.

Le prochain rendez-vous entre le Desjardins-Wild et le Métal Pless, rappelons-le, sera le vendredi 21 décembre, à 20h30, à l’aréna de Windsor.