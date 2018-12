Kevin Auger s’amène avec le Desjardins-Wild

Windsor – Le Wild ajoute du muscle à son alignement suite à une transaction avec le Bellemare de Louiseville. Le joueur de centre âgé de 23 ans, Kevin Auger, s’amène à Windsor en retour de deux choix au repêchage qui sont le choix de deuxième tour de la formation de Bécancour et d’un choix de neuvième tour.

Les gens qui connaissent Kevin Auger savent qu’il peut aller chercher sa part de points tout en jetant les gants. La saison dernière, à Joliette, il a amassé sept points en 15 matchs en plus de passer 97 minutes au cachot. Il a connu une saison de 13 points à Saint-Cyrille en 2016-2017.

«On cherchait un joueur avec des épaules et du caractère, d’expliquer le directeur général, Samuel Meunier. Kevin est un joueur qui est craint par plusieurs dans la ligue. On a sacrifié de la “grit” avec le départ de (Julien) Cabana et nous avons été rechercher ce côté-là avec Kevin. Il sera un joueur très aimé de nos partisans.»

Les partisans pourront voir Kevin Auger dès vendredi alors que le Desjardins-Wild amorcera une importante série de quatre matchs consécutifs contre le Métal Pless de Plessisville. Le premier match de cette série aura lieu à 20h30 à l’amphithéâtre Léo-Paul-Boutin de Plessisville ce vendredi.

Le prochain match local aura lieu le vendredi 21 décembre à 20h30 alors que le Métal Pless de Plessisville rendra la politesse au Wild.