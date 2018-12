Ligue Industriel Alliance : des victoires pour le Resto Pub et Profusion/C. Auger

Windsor (RC) – Le Rouge de Profusion/Plomberie C. Auger continue de dominer le circuit avec cette fois un gain de 6 à 2 face au Blanc du Promutuel/Construitech. Quant au Vert du Resto Pub St-Gabs, il a été en mesure de récolter la victoire contre le Bleu de GMCA/Bar Val-Joli au compte de 5 à 3.

C’est d’ailleurs en début de soirée, le dimanche 9 décembre au Centre Lemay, que le Resto Pub a ouvert la marque à 6:12 sur un tir de Max Lemieux (2buts-2aides) avec les appuis de Mike Boersen et Sébastien Morneau, suivis à 13:53 de Vincent Clément (1-1) sur des aides de Lemieux et Marc-Antoine Salois. Du côté du Bar Val-Joli, Christian Duquette (2-0) a été le seul à s’inscrire à 11:36 sur des passes de Mathieu Viens et Luc Rivard (0-3).

Au deuxième tiers, alors que le Bleu restait muet, le Resto Pub du St-Gabs a augmenté son avance avec les tirs de Salois et Lemieux vers le gardien Marc Bissonnette. Le dernier engagement a de nouveau donné l’avance au Vert avec le but de Mick Couture (1-1) qui assurait la victoire des siens. Quant au Bleu, Duquette et Anthony Raymond n’ont pu colmater l’écart pour un revers de 5-3 face au cerbère Richard Logan.

Le Rouge domine

L’autre joute a été difficile pour le gardien Éric Roy qui a essuyé six buts, comparativement à son vis-à-vis, Vincent Houde. Le Promutuel/Construitech n’a pu compter que sur Anthony Champagne, une fois à 11:48 de la première période et à 0:40 du tiers suivant. Dominic Fredette et Sébastien Letarte ont cependant appuyé Champagne.

Profusion/Plomberie C. Auger c’est taillé la victoire dès le premier tiers à 0:41, 1:01 et 10:58 provenant de Pierre Dumas, Mathieu Arsenault (3-1) et Matthieu Corriveau (1-1). La lumière s’est allumée en troisième période suite aux buts Karl Parent (1-1) et aux deux d’Arsenault pour une marque finale de 6-2.

Classement

Suite au dernier match, le Profusion/Plomberie C. Auger est à la tête de la ligue de hockey Industriel Alliance avec 82 points, 76 pour le Promutuel/Construitech, 63 pour le Resto Pub St-Gabs tandis que GMCA/Bar Val-Joli tire de la patte avec 39 points.