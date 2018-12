Le Nordik Blades se positionne favorablement

Asbestos (RL) - La saison 2018-2019 de la LRH bat son plein et force est d’admettre que la formation asbestrienne du Nordik Blades, tire plutôt bien son épingle du jeu jusqu’à présent. La troupe de l’entraineur-chef Terry Arguin se retrouve actuellement au second rang du classement général, un maigre point devant les Cougars inter Clôtures de Warwick, eux qui ont cependant deux matchs en main sur Asbestos. Fort d’une fiche de huit victoires en 13 matchs, dont la moitié acquise à la maison, cela confère une respectabilité fortement enviable à l’organisation senior au travers de la ligue. Dans un marché restreint et regorgeant de hockey de bons niveaux comme celui de la région Estrie-Bois-Francs, il n’apparaît pas toujours facile pour une organisation de s’établir comme un incontournable des spectacles sportifs au sein de sa municipalité. Or ce tour de force et de charme semble vouloir s’opérer de plus en plus, du côté de l’aréna Connie-Dion au fil des semaines, car les spectateurs y retrouvent une formation des plus compétitives, leurs offrant un rendement rapport qualité-prix indéniable. Si l’implication des entreprises et des gens d’affaires de la région est un gage important de stabilité, le nombre de spectateurs présents aux matchs soir après soir est quant à lui assurément un gage de succès et de longévité.

C’est donc avec sept semaines à faire encore au calendrier régulier de la ligue régionale de hockey, que l’invitation est lancée à venir prendre place dans les gradins de l’aréna Connie-Dion d’Asbestos, afin de découvrir ou bien redécouvrir le plaisir des sorties familiales au hockey senior local.