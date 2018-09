Desjardins-Wild : série aller-retour entre Windsor et Plessisville à l’approche du calendrier régulier

Windsor (RC) – Après que le Métal Pless de Plessisville ait gagné 7 à 4 devant 435 spectateurs réunis au Centre J.A.-Lemay durant la soirée du vendredi 21 septembre, le Desjardins-Wild de Windsor a pu riposter dès le lendemain avec un gain de 5 à 4 face aux rivaux de la région de l’Érable.

Vendredi soir, après une première période sans but, Anthony Nadeau et Alexandre Therrien ont procuré les devants2-0 pour la troupe dirigée par Simon Robidas dans la première moitié de la deuxième période.

La seconde moitié s’est moins bien passée, car le Métal Pless a répliqué avec trois buts. Alexandre Comtois a marqué à deux reprises de même que Yanick Beauchemin. Ce dernier a inscrit son deuxième but du match dans les premières minutes de la troisième période. Jason Pitt, Olivier Bélanger et Jonathan Ouellet ont complété pour les vainqueurs. Alexandre Therrien et Martin Trempe ont marqué les autres filets des Windsorois.

Les gardiens du Wild, Kevin Ladouceur et Louis Ménard, ont reçu 50 lancers tandis que Michaël Mercier et Vincent Lamontagne ont reçu 37 tirs. Ghislain Ouellet et Pier-Luc Pinard ont jeté les gants contre Marc-André Leblanc dans cette rencontre.

Samedi

Zachary Maheu avait procuré les devants au Wild en milieu de première période. Le reste de la première période, sans oublier la deuxième période, est allée au Métal Pless. Jacob Dupont et Jérémie Beauchemin ont marqué pour Plessisville avant la fin de la première période tandis que Dominic Beausoleil et Jason Pitt ajoutaient à l’avance de leur équipe en deuxième période.

Le réveil des Windsorois s’est fait à partir du but de Zachary Maheu, à 7:29 en troisième période. Mickaël Fillion et Guillaume Archambault ont suivi avec des buts marqués à 8:10 et 8:20. Tommy Lapierre a marqué le but gagnant à 15:21 pendant une pénalité à Jason Pitt. Plusieurs combats ont eu lieu dans ce match retour à Plessisville.

Suite aux pratiques des 7 et 14 septembre, au tournoi de balle du Desjardins et du récent aller-retour entre Windsor et Plessisville, une conférence de presse marquera l’approche de la nouvelle saison au Resto-Pub du St-Gab’s le 27 septembre, dès 17 h 30. Les dates des 28 et 29 septembre suivront avec deux parties entre le Wild et les Maroons. Le calendrier régulier débutera avec le match d’ouverture le 5 octobre.