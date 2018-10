Deux Tomcodois décorés du bronze aux championnats provinciaux

Saint-François (RC) – C’est du 31 août au 3 septembre dernier que se déroulaient les finales provinciales de baseball pour la catégorie atome A à Varennes. Les Blue Jays de Sherbrooke représentaient la région de l’Estrie après avoir remporté les séries régionales.

Deux jeunes résidants de Saint-François-Xavier-de-Brompton, Noah Gauthier et Loudryk Laprade, faisaient partie de cette équipe qui, après un très beau parcours, a remporté la médaille de bronze. En plus de cette médaille et celle d’or des régionaux, ils ont également gagné la médaille d’argent lors du tournoi provincial de Granby.