Asbestos Highline : pour les amateurs de haute voltige et sensations fortes !

Asbestos (GCA) - Ce week-end, le samedi le 22 septembre entre 10h et 17h, des athlètes internationaux ayant déjà accompli des exploits semblables sur une slackline d’une très grande longueur, seront au rendez-vous, afin d’encourager les participants, ou pour établir un tout nouveau record mondial. Le Asbestos Highline d’une longueur de 1,9km, traversant le cratère de la mine Jeffrey d’un bout à l’autre.

Les adeptes de ce sport, qui sont de plus en plus nombreux mondialement, ainsi que les athlètes habitués à la haute voltige bien particulière au Canada partiront du côté de St-Barnabé, pour effectuer la traversée en maintenant leur équilibre, et en se glissant sur une bande de tension qui est doublée de quelques centimètres de large, pour terminer le parcours de 1,9km, vis-à-vis la rue Du Roy de l’autre côté du cratère minier.

La traversée en équilibre peut prendre au moins deux heures par personne. Les participants seront à approximativement 120 mètres dans les airs et sont complètement retenus par un harnais de sécurité à la taille, qui lui est attaché à la bande de marche. En conséquence si une personne chute, elle peut se hisser à nouveau sur les bandes doubles. Aux fins de sécurité également, comme il y a un lac au fond de la mine Jeffrey, une équipe d’intervenants dans une embarcation Zodiac, sera prête à intervenir en cas de besoin.

Du côté de l’arrivée, soit du côté de la prolongation de la rue Du Roy, qui normalement est fermée, des estrades ont été aménagées, ainsi qu’une scène pour de spectacles, des Food trucks seront de la partie, et d’autres kiosques de nourriture seront également aménagés la foule présente à ce record de traversée de 1,9km. Cet événement sans précédent dans la MRC des Sources a été rendu possible grâce au groupe Moulin7, la Ville d’Asbestos, et de nombreux partenaires distingués de la communauté.