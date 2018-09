Mathieu Nadeau de retour avec le Desjardins-Wild

Windsor (RC) – Au sujet de Mathieu Nadeau, les amateurs de hockey à travers la Ligue de hockey senior AAA du Québec posaient régulièrement la question aux dirigeants et joueurs du Desjardins-Wild. La réponse est maintenant connue: Nadeau est de retour à Windsor.

«C’est avec fierté que nous confirmons le retour d’un des joueurs les plus aimés à travers le circuit. Incommodé par des blessures la saison dernière, c’est en grande forme qu’il sera dans l’uniforme de la formation windsoroise dès le début de la saison. C’est un agitateur comme toutes les équipes aimeraient avoir, de commenter le directeur général, Samuel Meunier. Mathieu Nadeau a fait sa marque dans le passé à Sainte-Anne-de-la-Pérade et La Tuque et il compte bien faire sa marque avec notre formation. Nous sommes très heureux d’annoncer son retour, car les partisans nous le demandaient souvent».

Mathieu Nadeau amorce sa cinquième saison dans le circuit avec au total 360 minutes de pénalités en 48 matchs, incluant les matchs préparatoires et les séries. Il n’a joué que cinq rencontres la saison dernière avec sa nouvelle formation.

Matchs préparatoires

«Les amateurs ont hâte, tout comme nous, de voir ce que l’édition2018-2019 aura dans le ventre. Nous en aurons une bonne idée, particulièrement lors des matchs préparatoires dès le vendredi 21 septembre», d’observer le président de l’équipe, Benoit Lefebvre. Voici les dates à retenir:

• Vendredi 14 septembre: pratique à 20h30 à Windsor;

• 14 et 15 septembre: tournoi de balle du Desjardins-Wild;

• Vendredi 21 septembre à 20h30: Plessisville vs Windsor;

• Samedi 22 septembre à 20h: Windsor vs Plessisville;

• Jeudi 27 septembre à 17h30: conférence de presse de début de saison au Resto-Pub Le St-Gab’s;

• Vendredi 28 septembre à 20h30: Waterloo vs Windsor;

• Samedi 29 septembre à 19h30: Windsor à Waterloo.

Les billets de saison sont disponibles au coût de 85$, ce qui donnera le droit d’assister à tous les matchs (11) de la saison régulière. D’autres annonces auront lieu en route vers le début d’une autre saison du Desjardins-Wild.