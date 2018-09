U12F championnes du tournoi Festi-Tour national de Magog

Windsor – L’équipe féminineU12 du Nitro de Windsor a gagné le tournoi Festi-Tour de Magog le dimanche 8 juillet dernier, et ce, en prolongation. Bravo aux championnes! La formation est composée de Talie Auger, Florence Bilodeau, Malyssia Champigny, Yanilou Chouinard, Éliane Couture, Emma-Rose Dancause, Lydia Dandeneau, Sara Jolin, Jenny Lafrenière, Alicia Lavigne, Mya Léveillée, Alexane Marcotte, Sarah-Ève Pelletier, Maude Pomerleau, Ève Ringuette et Kelly-Ann Tremblay. Félicitations aussi à l’entraineur Mélanie Roberge et l’assistante Geneviève Beauvais. (Photo Alain Dandeneau pour le Nitro de Windsor.)