Asbestos accueille la 3e tranche du Circuit de softball du Centre du Québec

Asbestos (DC/GCA) - 10 équipes en provenance de différentes régions du Québec seront à Asbestos les 13, 14 et 15 juillet prochains afin de participer au Tournoi de balle-molle du Moulin7 d’Asbestos. Des équipes de Québec, Thetford Mines, Victoriaville, Warwick et la formation locale, du Moulin7, seront présentes à ce tournoi. Ce sera la troisième tranche du Challenge de softball C du Centre du Québec qui compte 5 compétitions durant l’été2018.

Les activités débuteront le vendredi 13 juillet à compter de 19h au terrain Lou Richard, et 3 matchs seront présentés. Les activités se poursuivront le samedi avec la présentation de 12 rencontres alors que les matchs éliminatoires seront présentés dès 9h le dimanche, toujours au terrain Lou Richard.

Un championnat en deux tournois pour le Moulin 7

L’équipe hôtesse du tournoi, le Moulin7 a d’ailleurs bien fait en ce début de saison. Lors du premier tournoi présenté à Victoriaville au début du mois de juin, le Moulin7 a en effet remporté ses six matchs de la fin de semaine pour mériter le titre. C’était la deuxième année de suite que le Moulin7 amorçait sa saison en gagnant le tournoi de Victoriaville.

La deuxième tranche du Challenge C du Centre du Québec a eu lieu à Warwick le weekend dernier et le parcours du Moulin7 a pris fin en quart de finale pour donner suite à une défaite de 3-0 contre la formation de Vanier.