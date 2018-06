Les Aigles de Windsor trébuchent face aux Axemen d'Ottawa

Windsor – Le 24 juin dernier, les Aigles recevaient la visite des Axemen d’Ottawa avec l’intention d’arrêter la seule équipe invaincue du circuit. Malgré deux bonnes périodes, les Aigles se sont inclinés par la marque de 15 à 8.

Dans le premier tiers, les Aigles ont accordé deux buts dans les dix premières minutes de jeu avant que la réplique du capitaine Francis Côté inscrive le premier filet des Windsorois. C’est ensuite Dereck Carpentier qui égalisa la partie moins d’une minute plus tard. Simon Winquist marqua le troisième but sans réplique, permettant aux Aigles de prendre l’avance pour la première fois. Cependant, les visiteurs ont égalisé la marque avec deux minutes de jouée à faire. Alex Kendall marqua avec moins de trente secondes au cadran pour permettre aux siens de retourner au vestiaire avec avance d’un but, menant par la marque de 4 à 3.

En deuxième période, les Axemen ont marqué dès la septième seconde à la période. Les deux équipes se sont échangé chacune deux buts, mais lors d’un avantage numérique de cinq minutes, les visiteurs ont profité de deux buts et prendre l’avance définitivement pour un score de 8 à 6.

Au dernier engagement, l’offensive des Aigles n’a produit qu’un seul but alors que la défensive éprouvait plusieurs difficultés, accordant sept buts à leur adversaire pour une marque de 15-8. Dans cette défaite contre la meilleure formation du circuit, les huit buts des Aigles sont tous venus de joueurs différents.

La troupe de René Kendall et de Pascal Nolet a connu deux bonnes périodes, mais l’indiscipline a couté plusieurs buts aux Aigles qui n’ont pas réussi à toucher le fond du filet en troisième période. Il faudra certainement améliorer ces failles si les Windsorois veulent parvenir à vaincre les Axemen cette année. Les meilleurs pointeurs pour les Aigles sont William Beauvais (1b, 4p), Ghyslain Richard (0b-2p) et Francis Côté (1b, 1p).

Prochains matchs

Les Windsorois disputeront deux parties durant la prochaine fin de semaine. Le vendredi 29 juin, à 20h, les locaux seront sur la route afin d’affronter les Mohawks de Kahnawake. Ils seront de retour le 1er juillet, dès 14h, alors que les Indians de Kahnawake seront les visiteurs. Il faut se rappeler que leur dernier affrontement avait été chaudement disputé, les Aigles remportant le match par la marque de 15 à 14.