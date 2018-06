Fin de semaine fructueuse pour les Aigles Extrêmes

Windsor – Samedi dernier, les Aigles Extrêmes recevaient les Griffins de Gloucester au Centre Lemay. La partie entre ces deux équipes a été âprement disputée.

Dès le départ, les deux équipes déjouaient à tour de rôle les gardiens. Les visiteurs se permettaient ensuite quelques buts d’avance puisqu’ils ont pu profiter de quelques avantages numériques, menant 4-1 en mi période. Jouant de façon plus disciplinée, les Aigles se retiraient avec un déficit de 2 buts au cadran, le pointage étant 4-6.

Lors du deuxième engagement, les deux protagonistes se permettaient chacun 3 buts. Les locaux écopaient de seulement 6 minutes de pénalité contre 8 pour l’équipe ontarienne.

Dès le début de la troisième période, les Aigles Extrêmes égalisaient la marque dans les six premières minutes de jeu. Par la suite, chacune des équipes réussissait à tour de rôle à faire vibrer les cordages en deux occasions. La marque étant égale 11-11, une période de 10 minutes a été ajoutée au tableau indicateur.

Gloucester a réussi à déjouer Édouard Perron à la quatrième minute de jeu. Les Estriens ont répliqué par deux buts rapides dans les trente secondes suivantes. Bien qu’ayant réussi à prendre les devants, les locaux n’ont pu réussir à contenir l’attaque adverse. Cette dernière faisait vibrer les cordages avec seulement trois minutes à écouler. La partie s’est donc soldée par un verdict nul de 13-13.

Les joueurs des Aigles ayant accumulé le plus de points ont été Julien Michaud-Létourneau (3b-2a), Karel Audit (4-1). Hayden Cummings des Griffins a été le plus prolifique (6-3).

Second match

Dimanche, en après-midi, c’était au tour des Aigles Extrêmes de prendre la route en direction de Gloucester. Les amateurs de crosse ont de nouveau eu droit à une belle partie, les deux équipes bataillant ferme pour la victoire.

Les Griffins ont marqué le premier filet, puis les deux équipes ont capitalisé à quelques reprises pour se retirer au vestiaire avec une marque égale de 3-3. Le deuxième tiers a été celui des Extrêmes, faisant vibrer les cordages à 4 reprises en 11 minutes. Puis, ils accordaient deux buts à leurs hôtes en fin de période.

Lors du troisième engagement, les Estriens étaient blanchis alors que l’équipe hôtesse touchait le fond du filet à deux reprises, dirigeant 17 lancers vers Perron versus le 9 tirs de Gloucester. Le compte étant de 7-7, une autre période de surtemps a été nécessaire durant ce week-end. Elle a été dominée par l’Estrie, ce qui a permis à Perron une pause après avoir reçu 53 lancées.

Avec cette victoire et leur partie nulle, les Aigles Extrêmes ajoutent 3 points à leur fiche au classement de la ligue ontarienne de crosse junior C. Le dimanche 27 mai prochain, ils se rendront de nouveau à Gloucester pour le quatrième et dernier affrontement de ces deux équipes en saison régulière.