Aigles junior C : rencontre amicale au Resto-Pub St-Gabs le 19 avril

Windsor (RC) – Les Aigles Extrêmes junior C de l’Estrie sont maintenant intégrés à la Ligue de crosse junior C de l’Ontario et ils joueront dorénavant dans la Ontario Lacrosse Association. Afin de souligner cette nouvelle opportunité qui s’adresse aux amateurs de crosse junior de la région, le lancement de la nouvelle équipe junior aura lieu le jeudi 19 avril, à 19h, au Resto-Pub St-Gab’s à Windsor.

Ce sera l‘occasion idéale pour rencontrer les joueurs et le personnel, ainsi que les amateurs de crosse qui pourront se familiariser avec la nouvelle ligue junior C. De plus, un coupon valable pour une consommation sera remis à l’arrivée.

Rappelons que l’équipe des Aigles Extrêmes jouera ses 8 matchs locaux au Centre J.A.-Lemay de Windsor contre Cornwall (2 fois), Gloucester (2), Rive-Nord (2), Clarington (1) et Peterborough (1). L’équipe jouera également 8 parties sur la route contre Cornwall (2 fois), Gloucester (2), Rive-Nord (2), Huntsville (1) et Barrie (1).

Au niveau de l’organisation, l’équipe des Aigles regroupe Ghislain Roy, président; Denis Doyon, trésorier; Jean A. Boislard, secrétaire; Marc Turgeon, gérant; les directeurs Éric Thibodeau, Patrick Beauchesne, Pascal Martin, Donald Demers; Patrick Richard, entraineur-chef; Marc Richard et Sylvain Létourneau, assistant-entraineurs; Sophie Archambault, soigneuse.

Les liens sont accessibles sur http://ojcll.wttstats.pointstreak.com/teamschedule.html?teamid=696448&seasonid=17904Pour plus d’information, communiquez avec Ghislain Roy au 819 432-2642 (après 16h), ou à ghislainbroy@gmail.com. Prenez note que deux articles s’ajoutent au sujet de la nouvelle équipe des Aigles Extrêmes.