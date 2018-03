Les Anciens Professionnels ont rappelé de bons souvenirs

Richmond (RC) – L’équipe de la Fondation Justin-Lefebvre n’a pas lésiné sur l’effort de mettre en valeur les deux formations, celles des Anciens Professionnels et des Old Timer, qui ont livré une joute amicale devant un aréna bien rempli.

Au signet de la Fondation remis aux spectateurs et amateurs s’ajoutait le feuillet qui regroupait les joueurs et joueuses les deux équipes. L’accent a surtout été dirigé vers les Anciens Professionnels en tenant compte des 16 athlètes (14 joueurs et 2 joueuses) qui ont été retenus pour leurs passages dans les rangs de la LNH, des ligues professionnelles américaines, canadienne et européenne ainsi que la LHJMQ et autres circuits.

• Sébastien Charpentier, G (#35), L’Avenir (hockey mineur Richmond). LNH: 26 matchs Washington; 6 saisons Ligue américaines; 6 saisons Europe.

• Luc Gauthier, D (#7), Longueuil. LNH: 3 matchs Montréal, 586 matchs Ligue américaine Sherbrooke et Frédéricton, 1237 PIM. Dépisteur Pittsburgh depuis 15 ans.

• Guy Lehoux, D (#11), Disraeli (habite Sherbrooke). LNH: Repêché 1991, ronde 9 Toronto; AHL : 429 matchs Toronto-St-Johns, 1183 PIM; 13 saisons Europe.

• Éric Messier, D (#29), Drummondville. LNH: 478 Colorado, Floride Coupe Calder96-97 (AHL), Coupe Stanley2000-2001 Colorado.

• Isabelle Chartrand, D (#32), Anjou. Médaille d’Or Coupe du Monde2001; Médaille d’Or Jeux Olympiques Salt Lake City2002.

• Denis Desmarais, D (#48), St-Félix-de-Kingsey: 308 matchs LHJMQ, 679 PIM; 10 ans LNAH, deux championnats Sherbrooke.

• Gilles Levasseur, A (#9), Richmond. Record plus grand nombre de buts (8) dans match au Tournoi pee-wee de Québec.

• Sean McKenna, A (#12), Asbestos (habite Richmond). NHL: 429 matchs Buffalo, Los Angeles, Toronto; gagnant Coupe Memorial (LHJMQ) Sherbrooke; Coupe Calder (AHL) Rochesters.

• Daniel Chicoine, A (#14), Sherbrooke. NHL: 32 matchs Minnesota, Cleveland; repêché 1977, ronde 2 Cleveland.

• Claude Larose, A (#15), St-Jean-sur-Richelieu. NHL: 27 matchs New York; repêché 1975, ronde7 New York; 530 points en 492 matchs avec Ligue américaine; Coupe Calder (AHL) avec Sherbrooke84-85.

• Pascal Bernier, A (#19), Richmond. LHJMQ: 277 matchs en 4 saisons Victoriaville, Sherbrooke.

• Francis Breault, A (#24), Acton Vale. NHL: 27 matchs Los Angeles; 5 saisons Ligue américaine.

• Jean-François Dufort, A (#27), L’Avenir (hockey mineur Richmond). Repêché 2002 Edmonton, ronde7; 225 points en 270 matchs LHJMQ, Shawinigan et Cap-Breton, 1010 PIM.

• Sarah Vaillancourt, A (#29), Sherbrooke. Médaille d’Or JO de Turin2006 et Vancouver2010; Médaille d’Or Championnat du monde2007; 11 médailles internationales (6 Or).

• Stéphan Lebeau, A (#47), St-Jérôme (Sherbrooke). NHL: 403 matchs Montréal et Ahaheim; 315 buts en 309 matchs LHJMQ; saison188pts; gagnant dernière Coupe93-94 Montréal.

• Pat Cassin, A (#71), Richmond. 105 matchs LHJMQ en 4 saisons Laval, Val D’Or, Drummondville.

• Stéphane Robidas, entraîneur-chef, Sherbrooke. NHL: 984 matchs Montréal, Chicago, Anaheim, Toronto; match des Étoiles2009 avec Dallas; a représenté Canada à 2 championnats du Monde.

• Simon Robidas, entraîneur adjoint, Sherbrooke. 576 matchs 11 saisons dans LNAH; 2817 PIM; deux championnats Sherbrooke.

• Steven Doyon Dion, préposé à l’équipement du Wild de Windsor depuis 2014.