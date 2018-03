Ligue Industrielle Alliance : les Blanc et Bleu dominent

Windsor (RC) – Promutuel/Construitech et GMCA poursuivent leurs avances. Lors de la soirée du 18 mars, le premier a signé un gain de 6-1 contre le Bar Val-Joli et le second une victoire de 11-8 face au Profusion/Plomberie C. Auger.

Dès le début de la soirée, Samuel Grenache (4buts-2aides) du GMCA a dominé à lui seul la première période avec trois buts. Ben Bissonnette (également 4-2) et Matthieu Corriveau (0-5) ont appuyé Grenache pour les deux derniers buts. Seul Sébastien Dubois (2-3) a marqué pour le Rouge avec l’appui de Tyler Jones.

En deuxième période, le Bleu a poursuivi son avance avec les deux premiers buts de Bissonnette auxquels s’ajoutaient ceux de Luc Rivard (1-1) et le quatrième de Grenache. Cependant, le Profusion/Plomberie Auger s’est donné une bonne poussée avec Antoine Nadeau (1-2) les trois buts de Max Drapeau qui ont fait la différence à ce stade et l’apport de Dubois.

Avec un point d’écart seulement, le Rouge n’a pas été en mesure d’égaler durant le dernier tiers et les efforts se sont soldés au but de Mick Couture (1-1) et Dubois. Le GMCA a pu ainsi se tailler un gain de 11-8 avec les buts de Charles Thibodeau (1-1) les deux de Bissonnette et celui de Sébastien Morneau.

Les gardiens en poste étaient Vincent Houde pour GMCA et Richard Logan pour Profusion/Plomberie C. Auger. C’est Sam Grenache qui a été désigné Joueur du Bar La Game.

Deuxième partie

La dernière rencontre de la soirée a été dominée par le Promutuel/Construitech. Le gardien du Blanc, Marc Bissonnette, a été déjoué en deuxième période qu’à une seule reprise venant du bâton de Mathieu Viens.

Lors de la première période, Sam Corriveau et Jason Bachand (1-2) avaient déjà mis la table avec des aides de Stéphane Paulin, Christian Auger et Christian Duquette. Au tiers suivant, le gardien Éric Roy a subi les tirs de Dominique Fredette (1-1), Pierre Dumas, Alex Rousseau (1-1) et Sébastien Letarte pour un gain de 6-1. Le brio de Marc Bissonnette lui a valu d’être le Joueur du Bar La Game.