Patinage sur courte piste : Amelia Blinn brille à Laval

Richmond (RC) – C’est durant la fin de semaine des 10 et 11 mars que les meilleurs patineurs et patineuses de vitesse courte piste étaient rassemblés à la Place Bell de Laval. Parmi les jeunes athlètes âgés de 11 à 15 ans, Amelia Blinn de Richmond, âgée de 13 ans, s’est hissée à la plus haute marche du podium en remportant le titre de Championne québécoise pour sa catégorie d’âge.

Jusqu’à maintenant, Amelia a réalisé une saison régulière2017-2018 parfaite avec quatre médailles d’or. Suite aux compétitions de Laval, la prochaine étape pour Amelia est d’aller représenter le Québec aux Championnats canadiens de l’Est qui aura lieu à Lévis le 31 mars et le 1er avril. La jeune fille affirme être confiante de se rendre aux Jeux Olympiques d’ici quelques années. D’ici là, elle est déjà remplie d’ambition et de courage au sein du Club de patinage de vitesse de Sherbrooke.

Les Championnats de l’Est du Canada auront lieu à l’aréna Bruno-Verret de Lévis le 31 mars et 1er avril prochain. Passion/Patin/Vitesse se déplacera à Farnham pour la finale de l’Ouest pour sa dernière couverture de la saison2017-18, les 24 et 25 mars prochain.