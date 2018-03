Des gains solides pour GMCA et Promutuel/Construitech

Windsor (RC) – Le Bleu de GMCA et le Blanc du Promutuel/Construitech ont chacun démarré dès les premières secondes de jeu pour enregistrer des victoires de 7-2 et 13-5 face respectivement au Bar Val-Joli et Profusion/Plomberie C. Auger.

Lors de la rencontre du 18 février au Centre J.A-Lemay de Windsor, Ben Bissonnette (2b-2a) a géré la première période à 0:32 et à 11:14 suivi du point venant de Matthieu Corriveau (1-1) qui a aussi ajouté une aide, tout comme Sébastien Morneau (1-2) et Luc Rivard (1-1) pour une avance de deux buts au premier tiers. Seul Mathieu Arsenault du Vert de Bar Val-Joli (2-0) a pu déjouer le gardien Vincent Houde suite aux aides de Jean-François Dutilly et Guillaume Grenache (0-2).

Dès le deuxième engagement, Arsenault sur une autre passe de Grenache a remis l’équipe sur les rails sauf qu’à 6:22, le GMCA nivelait le compte. Au dernier tiers durant lequel le Bar Val-Joli a été muet, Mike Boersen, Alex Massé et Morneau ont déjoué Vincent Houde pour un gain de 7-2 au profit du GMCA. Ben Bissonnette a été le Joueur du Bar La Game.

Deuxième match

À partir de la 46e seconde jusqu’à l’approche de la quatrième minute de jeu, Pierre Dumas (4-3) Sébastien Letarte (3-1), Mick Morneau (2-2) ont cumulé cinq points pour le Blanc de Promutuel/Construitech. Du côté du Rouge de Profusion/Plomberie Auger, seul Max Lemieux (1-3) sans aide a pu déjouer le cerbère Marc Bissonnette à 6:19. Mais deux autres buts en quelques secondes provenant de Dumas et Dominique Fredette (1-1) face au gardien Richard Logan.

Au deuxième engagement, les meneurs ont ajouté un autre point avant que Mick Couture, deux fois, et Karl Parent donne un peu d’espoir aux siens.

En troisième période, Sébastien Dubois a donné un autre buts pour le Rouge, sauf que deux autres buts de Dumas et ceux de Letarte, Rousseau et Christian Duquette ont scellé le cercueil. Avec ses 7 points, Pierre Dumas a été Joueur du Bar La Game.