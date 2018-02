Le Wild voit les Loups reprendre l’avance

Windsor – C’est La Tuque qui a eu le meilleur durant la soirée du vendredi 16 février devant 563 spectateurs au Centre J.-A.-Lemay face au Desjardins-Wild de Windsor qui s’est incliné 4-1. Les visiteurs prennent ainsi les devants2-1 dans cette série quart de finale quatre de sept dans la Ligue de hockey senior AAA du Québec.

Gabriel Cromp (2e) a procuré les devants1-0 aux visiteurs alors qu’il restait 11 secondes à la première période. Joakim Arsenault (1er) et Sébastien Savoie (1er) ont permis aux visiteurs de prendre une avance confortable de 3-0 avec leurs buts réussis en deuxième période. Anthony Champagne a redonné espoir aux nombreux amateurs avec son premier but des séries avec 61 secondes à faire à la période médiane. Tommy Tremblay a complété le pointage avec son premier but des séries en milieu de troisième période.

Le gardien windsorois Kevin Ladouceur n’a rien à se reprocher dans la défaite ayant fait face 37 lancers contre 25 pour Steven Veilleux. Sandro Sbrocca et Carl Lefebvre ont jeté les gants contre Jean-Sébastien Tremblay et Jacob Jacques.

Après le match, l’entraîneur Simon Robidas était déçu du résultat de la rencontre, mais tout de même heureux d’avoir vu les siens travailler fort malgré l’absence d’Alexandre Durette et de Cody Linteau. Le prochain match de cette série aura lieu le vendredi à 20h30 au Centre Lemay. Les amateurs sont attendus en grand nombre pour encourager l’équipe.