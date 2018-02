Une fois de plus, les athlètes Phénix rendent fière leur école

Asbestos - Avant le congé des fêtes, les athlètes en badminton de l’Escale participaient à la finale régionale à Sherbrooke. Six de nos raquetteurs ont performé et ont été médaillés à 11 reprises. Chez les juvéniles, Gabriel Dion et Vincent Paradis ont remporté respectivement l`or et l’argent en simple et le bronze en double. Chez les benjamins, il s’agit d’Alexis Bédard et Thomas Fortier qui remportent l’argent ensemble et chacun l`or et l’argent en simple. Aussi, Tomei Lauzière remporte l’or en simple et le bronze en double avec Frédérique Dion. Encore une fois bravo à tous nos ambassadeurs qui nous représentent si fièrement! Merci aussi à l’entraineur dévoué Guy Bonneville.