Plus de 300 personnes ont assisté à la soirée du 55e anniversaire du tournoi Mousquiri

Richmond – Plus de 300 personnes ont assisté samedi dernier au Centre d’Art de Richmond lors de la soirée du 55e anniversaire du Tournoi national atome Mousquiri. Cette soirée avait débuté par une visite de l’exposition de vieilles photos qui a su rappeler de bons souvenirs à de nombreuses personnes. Cette très belle exposition montée principalement par Jocelyne Morel et Pyer-Lyne Deslauriers qui ont pu compter sur un solide coup de main de Jocelyn Jeanson et des photos de Guy Marchand.

Les convives présents ont par la suite été en mesure d’apprécier le spectacle offert par le groupe Frékence, lequel a été égal à lui-même en offrant une excellente prestation.

Par ailleurs, le comité organisateur du tournoi a profité de cette soirée pour rendre hommage à 11 bénévoles et collaborateurs pour leur travail dans l’ombre, lequel a été primordial pour la réussite du tournoi au fil des ans.

Les personnes honorées ont été André Bussière pour son travail au niveau de la promotion et de la publicité; Daniel Custeau pour son travail comme mascotte; Gilles Levasseur au niveau de l’arbitrage; Marc-André Martel, pour son soutien constant au niveau de la Ville de Richmond et ses conseils juridiques et Richard Martel au niveau de la régie et des annonceurs.

Ont aussi été honorés les organistes Marie Lampron, Daniel Dubois et Marie-Thérèse Bernard; Annie Daigle pour son travail à la registration; Jocelyne Morel au niveau de l’informatique et des nouvelles technologies, et Guy Marchand pour la promotion et la publicité.

Cette soirée réussie a également donné lieu à de belles retrouvailles.