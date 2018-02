La pêche sur glace est très bonne au secteur Trois-Lacs

Asbestos (GCA) - On retrouve actuellement, plus d’une trentaine de cabanes à proximité de la rue Veilleux dans le secteur Bleue Bird, en fait comme un petit village. Lors d’un entretien avec le président du comité de pêche des Trois-Lacs, M.Yves Fournier, celui-ci nous mentionnait que le tout se déroulait présentement dans un cadre sécuritaire, puisqu’on parle actuellement d’un couvert de glace de 22 pouces de profond à cet endroit, ou on a érigé le village de pêche en question.

Selon M.Fournier, on enregistre jusqu’à présent, plusieurs réservations en provenance de l’extérieur (Victoriaville, St-Jean-sur-le-Richelieu, Québec, Drummondville, Montréal, et de tous les coins de la MRC), afin de taquiner le poisson du lac. Jusqu’à présent les pêcheurs seraient fort satisfaits des prises faites de: perchaude, brochet maillé, brochet du nord, maskinongé, truite mouchetée et j’en passe.

Cette activité qui se déroule annuellement, attire bon an, mal an, plusieurs irréductibles de la pêche sur la glace. Selon M.Fournier, on peut généralement pratiquer ce loisir d’hiver jusqu’en mars, si dame nature le veut bien.

Pour toute information supplémentaire sur le sujet, vous pouvez contacter soit M.Yves Fournier au: 819-818-3287, on encore, M.Stéphane Girouard au 819-350-5289.