Le baseball dans le sang chez les Benoit de St-Claude

Saint-Claude (RC) – Deux frères originaires de Saint-Claude poussent leurs limites afin de se démarquer dans le monde du baseball mineur québécois. L’aîné, Zachary, est âgé de 17 ans. Il vient d’être nominé à titre d’ambassadeur 2018 pour Baseball Québec Estrie. Le second, Hugo, a 14 ans. Membre des équipes estriennes pee-wee et bantam AA des Athlétiques lors des deux dernières années, il poursuit son entrainement aux sport-études en baseball du Triolet à Sherbrooke.

Les parents des deux joueurs sont très fiers, tout comme des proches et amis de Saint-Claude et des adeptes de ce sport, dont ceux qui ont l’occasion d’être au fait des efforts des deux frères à travers les MRC du Val-Saint-François et Des Sources. À ces territoires s’ajoute notamment celui de Sherbrooke où Zachary et Hugo Benoit ont pu cheminer via les sport-études.

Zachary

L’été 2009 a marqué le retour du baseball à Asbestos. Alors âgé de 8 ans, Zachary a délaissé la balle molle pour le baseball. Une année plus tard, il participait à son premier championnat à Warwick. Dès le début, Zachary a su qu’il venait de se découvrir une passion. Malgré les kilomètres de routes et les devoirs, les sport-études au Triolet lui a permis de maintenir une grande discipline.

Malgré un parcours atypique du fait qu’il n’a pas joué dans les rangs pee-wee et bantam ni participé à la Classique Claude Raymond, il a aussi été retranché lors des camps d’entrainement des Faucons RHS midget AAA de l’Estrie à deux reprises. Toutefois, c’est en février dernier qu’il recevait une invitation pour s’entrainer à l’Académie de baseball du Canada (ABC) au Centre Claude-Robillard de Montréal qui est le centre d’entrainement pour tout l’Est du Canada.

Depuis ses débuts, Zachary joue en défensive au premier but. Ses entraîneurs l’ont toujours décrit comme un athlète déterminé et travaillant qui, de surcroit, est doté d’un physique imposant (6 pi et 6 po ½, 260 lb) et d’une bonne vision.

Au fil de l’apprentissage, il a vécu une expérience très positive durant l’été dernier, jouant avec les Voyageurs midget AAA du Saguenay dirigé par l’entraîneur-chef Kevin Lafrance. « Un changement amène de l’adaptation, mais permet aussi de belles progressions. J’ai bien apprécié la façon de travailler de Kevin ainsi que mes coéquipiers. D’ailleurs, je tiens à souligner mes quatre années avec Michel Brisson, William Lafleur, Steve Langlois, Jérémie Laperle, Luc Roy et d’autres entraineurs compétants », considère le jeune joueur de baseball.

Zacharie a ensuite quitté Jonquière pour s’installer à Montréal, à temps pour le retour de ses études en Sciences naturelles au Collège Ahuntsic et la poursuite de sa progression au Centre Claude-Robillard avec l’ABC. « Même si c’est un gros changement de vie, j’adore mon expérience parce que je peux m’entrainer presqu’à chaque jour avec d’excellents entraîneurs et les meilleurs espoirs de l’Est du Canada. C’est difficile physiquement, surtout au niveau des sprints et de la musculation. J’ai encore de nombreux défis à relever et le travail est loin d’être terminé, mais bien entouré comme je suis, c’est très positif », conclut-il.

Hugo : brunch bénéfice

Quant à l’adolescent qui suit les traces de son grand frère avec la même passion pour le baseball, il met tout en œuvre lui aussi pour avoir la chance de poursuivre son développement à l’ABC au terme de ses études secondaires.

En mars prochain, Hugo aura la chance de participer à un camp de perfectionnement à Clearwater en Floride. « Je joue dans le AA depuis l’âge de 9 ans et j’ai participé depuis à cinq championnat provinciaux. Plusieurs défis m’attendent pour l’année 2018. Je vise une participation dans l’équipe estrienne lors des Jeux du Québec et travaille fort pour être choisi et participer à la Classique Claude Raymond, qui est un tournoi annuel regroupant les 90 meilleurs joueurs de catégorie bantam AA au Québec ».

Afin d’aider Hugo et deux de ses coéquipiers de l’équipe des Harfangs à participer au camp de perfectionnement en Floride, un brunch-bénéfice est organisé au sous-sol de l’église Saint-Roch à Rock-Forest le dimanche 11 février prochain, de 10 h 30 à 12 h 30. Pour réserver un billet (12 $) ou obtenir des informations, vous pouvez écrire à hugo.benoit1@gmail.com, ou appeler au 819 588-8725.