Des gains pour le Bar Val-Joli et GMCA

Windsor (RC) – Suite à la période des fêtes, la ligue Industrielle Alliance poursuit ses matchs en 2018. Le dimanche 14 janvier, le Bar Val-Joli a eu l’avantage contre Profusion/Plomberie C. Auger par la marque de 9 à 6. Par la suite, c’était au GMCA d’obtenir un gain de 8 à 5 face Promutuel/Construitech.

En début de soirée, le Vert du Bar Val-Joli a ouvert la marque à 0:59 sur un but de Mathieu Arsenault (2b) avec l’appui de Stéphane Morel (3a). Le Rouge du Profusion/Plomberie Auger a répliqué avec Max Lemieux (3-1) sur une passe de Mick Couture (0-2) suivi de Karl Parent (1-1) à l’aide de Pat Mailhot et Max Drapeau (1-1) pour ainsi clore le premier engagement.

De retour sur la patinoire, le Vert a frappé fort avec les buts J.F. Dutilly (2-1), Olivier Nadeau (2-0), Phil Bergeron, Steve Gagnon (1-2) devant le gardien Richard Logan. Mathieu Viens (0-2), Morel, Martin Dion, Anthony Champagne (1-2) ont contribué au niveau des aides. Chez le Rouge, seul Max Drapeau a déjoué l’adversaire avec l’entremise de Parent et Marc-Antoine Salois.

Au dernier tiers, Lemieux s’est surpassé avec ses deux autres buts et une assistance ainsi que l’effort de Tyler Jones pour Profusion/Plomberie C. Auger, mais le Bar Val-Joli déjà en avance a aussi additionné trois buts, soit ceux de Nadeau, Champagne et Arsenault face au cerbère Pascal Collins pour un gain de 9-6. Steve Gagnon a été le Joueur du Bar La Game.

Deuxième partie

Le scénario a été semblable pour l’autre match alors que GMCA assurait sa victoire durant la deuxième période. Au départ, Sam Corriveau (2-3) a marqué pour Promutuel/Construitech sur des passes de Jason Bachand (1-2) et Steve Nadeau (1-1). Quelques minutes plus tard, Mick Doyon-Jolin (1-1) flanqué de Ben Bissonnette (3-1) ont égalé devant le gardien Marc Bissonnette.

Au deuxième engagement, Nadeau et Sébastien Letarte ainsi que les passeurs Anthony Raymond, Bachand et Corriveau ont donné de l’élan pour le Blanc du Promutuel/Construitech face au gardien Vincent Houde. Cependant, le Bleu de GMCA a devancé largement l’adversaire avec les buts de Luc Rivard (1-2), Mick Morneau (1-1), Sam Grenache deux fois (2-1) et Bissonnette.

Au terme de la soirée, Bachand à 1:26 et Corriveau à 5:21 ont fait leur possible alors que Ben Bissonnette complétait ses deux derniers buts avec l’appui de Matthieu Corriveau pour un gain de 8-5. Bissonnette a été désigné Joueur du Bal La Game.