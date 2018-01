Victoire d’équipe à Bécancour

Windsor – Le Desjardins-Wild de Windsor n’a jamais baissé les bras pour signer un gain de 9-6 contre le Formule Fitness à Bécancour vendredi soir dernier. Cette victoire permet à la formation windsoroise d’être à l’avant-dernier rang du classement de la Ligue de hockey senior AAA du Québec.

La troupe de Simon Robidas s’est imposée dès la première période sur les buts d’Alexandre Durette (15e) et de Cody Linteau qui a inscrit un doublé pour porter son total à 13 buts. Charles Lachance (9e) a marqué le seul but des locaux dans cette période.

La deuxième période est allée à l’avantage du Formule Fitness grâce aux buts de Francis Caisse (3e) et Raphaël Talbot (6e). Jonathan Goulet (2e) a été le seul buteur du Desjardins-Wild en deuxième période et le pointage était de 4-3 en faveur des Windsorois.

Huit buts ont été inscrits en troisième période et le gardien Kevin Ladouceur a fait face à un barrage de 25 tirs sur les 52 reçus au total dans le match. Tristan Perreault-Gagnon (7e), Alexandre Therrien (3e) et Alexandre Durette (16e) procuraient une avance de 7-3 avec leurs buts inscrits en l’espace d’environ deux minutes tôt dans la période.

Coriace, le Formule Fitness est revenu avec trois buts pour réduire l’écart à un seul but. William Couture (6e), Charles Poulin (9e) et William Blanchard (8e) ont marqué les filets pour Bécancour, mais Patrick Groleau (8e) et Alexandre Carignan (7e) ont envoyé des rondelles dans un filet désert pour compléter le pointage. Le gardien Nicolas Lachance a fait face à 34 tirs.

Pier-Luc Pinard et Mathieu John Dupuis ont jeté les gants pour se souhaiter une bonne année à leur façon, et ce à deux reprises. Julien Cabana a fait de même avec Cédric Dubé tout comme Jordan Turcotte avec Dave Leblanc.

Prochaines joutes

Le Desjardins - Wild est à égalité avec les Sportifs de Joliette au neuvième rang du classement. Les deux équipes ont 13 points et le Mécanarc de Donnacona a 14 points.

Le prochain match est prévu pour le vendredi 12 janvier à 21 h contre les Loups à La Tuque. Les Maroons de Waterloo seront les visiteurs le vendredi 19 janvier à 20 h 30.