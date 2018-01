Tous sont invités à la soirée du 55e anniversaire de Mousquiri

Richmond – Le Tournoi national atome Mousquiri célèbrera en février prochain son 55e anniversaire de fondation et afin de souligner cet évènement, le comité organisateur invite toute la population de Richmond et des municipalités environnantes à participer à une soirée qui aura lieu le samedi 27 janvier.

Cet évènement se déroulera au Centre d’Art de Richmond et pour l’occasion, l’admission sera gratuite. C’est le populaire groupe Frékence, dont les membres sont tous originaires de Richmond, qui sera en vedette une belle soirée musicale à tous ceux et celles qui se déplaceront pour l’occasion.

« C’est avec un grand plaisir que nous participerons aux festivités du 55e anniversaire du tournoi Mousquiri. Cette contribution cadre parfaitement avec notre nouvelle philosophie qui consiste à participer à des activités d’organismes à but non lucratif afin de leur venir en aide », a déclaré le leader du groupe Normand Carpentier. C’est aussi une belle occasion pour nous tous, de se retrouver sur scène pour jouer ensemble et de poursuivre une passion qui durent maintenant depuis plus de 30 ans », a-t-il ajouté.

Outre Normand Carpentier, le groupe est composé de Clément Beaubien, Mario Lacroix, Gérard Labrecque et Isabelle Gosselin. Il compte sur un répertoire varié et leurs performances sont toujours très appréciées de leurs nombreux amateurs.

Lors du premier entracte, le comité organisateur profitera de cette pause pour rendre hommage à des bénévoles et à des collaborateurs qui ont œuvré dans l’ombre tout au long des années du tournoi tout en apportant une solide contribution à cet évènement sportif.

« Le tournoi Mousquiri ne serait jamais devenu ce qu’il est sans la contribution de tous ses bénévoles qui ont donné temps et argent pour sa continuité, a indiqué Guy Marchand du comité organisateur. Dans le passé nous avons honoré les anciens présidents et des collaborateurs et cette année nous tenons à mettre en évidence le travail de certains bénévoles dont le travail dans l’ombre a été primordial pour la réussite du tournoi au fil des ans ».

Exposition Depuis 1964

Le spectacle débutera à 20 heures, mais les gens peuvent arriver plus tôt et profiter de cette occasion pour visiter la galerie d’Art qui pour l’occasion présentera une exposition de photos sous la thématique Depuis 1964...les 55 ans du tournoi Mousquiri. Cette exposition relatant l’histoire du tournoi tiendra en effet l’affiche au Centre d’Art du 27 janvier et par la suite, sera ouverte au public durant les fins de semaines du tournoi Mousquiri qui se déroulera du 5 au 18 février.

Le leader du groupe Frékence Normand Carpentier.

