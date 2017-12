On s’active fébrilement en sport à l’école secondaire l’Escale

Asbestos — C’est à Sherbrooke, que se déroulait tout récemment, la finale régionale de Badminton. Six de nos raquetteurs ont performé et ont été médaillés à 11 reprises. Chez les juvéniles, félicitations à Gabriel Dion et Vincent Paradis qui ont remporté respectivement l`or et l’argent en simple et le bronze en double. Chez les benjamins, bravo à Alexis Bédard et à Thomas Fortier qui remporte l’argent ensemble et chacun l`or et l’argent en simple. Félicitations également à Tomei Lauzière pour l’or en simple et le bronze en double avec Frédérique Dion. Encore une fois bravo à tous nos ambassadeurs qui nous représentent si fièrement !

Aussi, au volleyball, les juvéniles, entraînées par Marie-Ève Champagne, et les cadettes, par Jérémy Gagné et Alexandra Grenier, brillent de leurs victoires, samedi dernier, avec respectivement 9 sur 10 sets et 7 sur 8 remportés dans leur journée de tournoi. Belle performance de nos athlètes représentantes de l’Escale.